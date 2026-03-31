Tamara Paganini volvió a entrar a la casa de «Gran Hermano» 25 años después
Tras su paso por el estudio, Tamara Paganini volvió a cruzar la puerta de la casa de Gran Hermano 25 años después y protagonizó un ingreso que no pasó desapercibido.
La ex participante de la primera edición fue recibida por sus nuevos compañeros, en un momento cargado de sorpresa y expectativa.
Su llegada generó distintas reacciones dentro de la casa, entre quienes se mostraron impactados por su ingreso y quienes rápidamente comenzaron a analizar su posible juego. Con historia en el reality y experiencia en el formato, Tamara se suma en un momento clave de la competencia.
De esta manera, la casa vuelve a reconfigurarse con el ingreso de una jugadora que ya conoce el juego y que promete darlo todo en esta nueva etapa.
VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DWiDncWjpIU/?igsh=MWJzNzA1YzNyZ2QydA==
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