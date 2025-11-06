La Secretaría de Participación Ciudadana de la Municipalidad dio a conocer la programación de actividades para noviembre en los Puntos Digitales Colinas de Peralta Ramos (Einstein 1502) y Libertad (Ituzaingó 8350). La propuesta incluye talleres, espacios culturales, asesoramiento y actividades recreativas abiertas a toda la comunidad.

Ambos dispositivos funcionan como ámbitos de formación en tecnología, idiomas, cultura y ciudadanía digital. En el Punto Digital Libertad, los lunes de 15:30 a 17:00 se dictará un Taller de Capacitación para la Búsqueda de Empleo. Además, los martes y jueves de 08:30 a 12:30 se ofrecerá asesoramiento para la realización de trámites municipales, provinciales y nacionales.

En el Punto Digital Colinas, continúan los talleres de Uso de Celular, Operador Digital, Inclusión Financiera y Community Manager, todos con cupos completos. También se dictará el Taller de Prevención en Ciberestafas, Almacenamiento de Datos e Inteligencia Artificial, los martes y jueves de 11:00 a 12:30 (quincenal) y los martes de 18:00 a 19:30 (semanal). El curso de Manipulación de Alimentos se realizará los días 17, 19 y 25 a las 16:00.

Los espacios culturales y artísticos mantienen alta demanda, con inscripciones cerradas en Teatro para Adultos, Ciclo de Teatro para Adolescentes, Dibujo y Pintura, Folklore e idiomas (italiano e inglés).

De lunes a viernes, entre las 08:00 y las 14:00, sigue activa la biblioteca Traé un libro y llévate otro, mientras que la sala de lectura estará disponible de 18:00 a 19:30. El Café Cultural retomará sus encuentros el miércoles 14 a las 17:00, con charlas abiertas a cargo de docentes jubilados que aportan perspectiva histórica, cultural y lingüística.

Los lunes de 18:00 a 19:30 y los viernes continúa el multiespacio de juegos de consola y juegos de mesa, además del encuentro libre de ajedrez. En esa misma franja horaria, el viernes 14 se desarrollará una jornada conmemorativa por el Día Mundial de la Diabetes, centrada en el bienestar y la salud.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse a través del correo electrónico: [email protected].