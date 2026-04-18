La directora de Salud de General Pueyrredon, Verónica Palmisciano, celebró el inicio de una nueva edición de los talleres de salud integral para adolescentes en escuelas de Mar del Plata y puso en valor la continuidad de la política pública, en el marco de un programa que “ya se desarrolla por décimo año consecutivo”.

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La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Salud municipal, se inscribe dentro de una estrategia de promoción y prevención en el ámbito educativo que busca generar espacios de consulta, diálogo e información para jóvenes. En ese sentido, Palmisciano detalló a El Marplatense que “estos talleres están dirigidos a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año”, en línea con una política que alcanza a adolescentes de entre 12 y 19 años y que convoca tanto a instituciones educativas como a hogares convivenciales a sumarse.

Además, remarcó los contenidos que se abordan en los encuentros: “Temáticas como salud sexual, hábitos saludables y salud mental”, en consonancia con un enfoque integral que también incluye cuidados del cuerpo y herramientas para la toma de decisiones informadas.

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La funcionaria subrayó el carácter interdisciplinario del programa al afirmar que “tienen siempre un rol preventivo y trabajan desde la interdisciplina, que es fundamental en la atención de este grupo etario”. Esta modalidad se articula con equipos profesionales de distintas áreas y apunta a fortalecer el acompañamiento de las adolescencias desde una mirada integral.

En términos de alcance, la política viene consolidándose en la ciudad: durante 2025 participaron 1055 jóvenes, un dato que evidencia la inserción del dispositivo en la comunidad educativa local y su continuidad en el tiempo.

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Por último, Palmisciano informó cómo pueden sumarse las instituciones interesadas: “deben dirigirse por vía WhatsApp al 223-594-3464, donde se podrá coordinar la realización de los talleres”, e invitó a la comunidad educativa a participar, reafirmando la importancia de “seguir apostando a la medicina preventiva”.