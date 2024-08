En el bloqueo imaginario de “Zero Day” (Día cero), un drama televisivo taiwanés que se estrenará el año que viene pero que ya está causando revuelo, el ejército chino ha cercado Taiwán, aislándolo del mundo y sumiendo a la democracia isleña de 23 millones de habitantes en una crisis.

En un tráiler de 17 minutos publicado la semana pasada, el público responde al bloqueo chino con una mezcla de terror y resignación. Parejas jóvenes pasean en bicicleta junto a convoyes de tanques en calles vacías. Bandas de delincuentes provocan el caos en nombre de Beijing y sus reivindicaciones territoriales sobre Taiwán.

Los taiwaneses no deberían luchar y no podrían ganar de todos modos, dice una influencer a sus seguidores en la serie. “A los que quieren que entremos en el campo de batalla, realmente no les importa nuestro sufrimiento”, dice.

Puede que sea ficción, pero la sombría valoración que hace la serie de la disposición de los taiwaneses a luchar toca un problema muy real al que se enfrenta el Presidente Lai Ching-te (también llamado William Lai), que asumió el cargo en mayo y a quien Beijing considera un peligroso separatista.

La amenaza de Beijing se ha intensificado a medida que el líder chino Xi Jinping ha declarado inevitable la “reunificación” de China con Taiwán. Ha subrayado su voluntad de utilizar la fuerza para lograr ese objetivo enviando un número cada vez mayor de aviones de guerra y buques de la armada para sondear las defensas de la isla.

El gobierno de Taiwán ha estado intentando mejorar sus defensas ampliando el servicio militar obligatorio y renovando la formación continua de los reservistas, como parte de un cambio más amplio en la estrategia de defensa diseñado para que Xi se lo piense dos veces antes de jugársela con el uso de la fuerza.

Pero los jóvenes taiwaneses no están respondiendo a la llamada, y el ministro de Defensa, Wellington Koo, reconoció recientemente que la falta de equipos e instructores ha ralentizado los intentos de profesionalizar la formación de los reservistas. “Debo decir honestamente que tenemos que reforzar rápidamente [la formación], ya que todavía hay mucho margen de mejora”, dijo a la legislatura en junio.

Tales admisiones pueden preocupar a Donald Trump, que ha señalado un enfoque más transaccional del apoyo estadounidense a la defensa taiwanesa si es reelegido presidente en noviembre.

Taipei quiere crear una fuerza profesional de refuerzo para apoyar a 155.000 soldados en servicio activo. Todos los taiwaneses nacidos en 2005 o después deben alistarse para prestar un año de servicio, mientras que unos 2 millones de antiguos soldados deben completar una formación de actualización cada dos años.

Pero las autoridades han reconocido que llevan retraso en los planes para enseñar a los reservistas y reclutas a complementar a las tropas de primera línea en caso de guerra. Sólo el 6% de los reclutas que cumplían los requisitos -6.936 personas- participaron este año en el programa de 12 meses recientemente implantado. La mayoría aplazó el servicio militar para asistir primero a la universidad, lo que significa que la cohorte de ingreso nacida en 2005 no estará completamente formada hasta 2027.

Los que hacen el servicio militar este año no están recibiendo la formación prevista. Se suponía que un grupo selecto de reclutas de un año aprendería a utilizar aviones no tripulados, cohetes antitanque Kestrel y misiles tierra-aire Stinger, pero este año no había suficientes reclutas para comenzar la formación, según un funcionario del Ministerio de Defensa.

La lentitud de Taiwán a la hora de impulsar la formación preocupa a los expertos militares tanto de Washington como de Taipei, que instan a las autoridades a actuar con mayor rapidez para disuadir a Xi y evitar una guerra.

“Lo último que Taiwán quiere es que Xi Jinping, como responsable clave de la toma de decisiones en China, y Estados Unidos, como aliado clave de Taiwán, duden de los compromisos de Taiwán con su propia defensa”, dijo Matt Pottinger, que fue asesor adjunto de seguridad nacional de Estados Unidos en la administración Trump y ahora es profesor visitante en la Institución Hoover.

Para ello, dijo Pottinger, Taiwán necesita la voluntad política y la previsión para dedicar algunos de sus mejores oficiales militares al reclutamiento y la instrucción. “Realmente espero que Taiwán haga estos sacrificios”, afirmó.

El ejército chino, el mayor ejército permanente del mundo, cuenta con 2 millones de efectivos en activo y recluta unos 400.000 soldados al año. Su presupuesto de defensa, de 230.000 millones de dólares, era 13 veces mayor que el de Taiwán en 2023 y su ejército se entrena regularmente para tomar la isla en un repentino asalto abrumador.

Estados Unidos está obligado por ley a ayudar a Taiwán a reforzar sus propias defensas, incluso mediante la venta de armas, pero no está formalmente comprometido a intervenir contra un ataque chino, una política conocida como “ambigüedad estratégica”.

Mientras que el presidente Biden ha dicho en repetidas ocasiones que enviaría al ejército estadounidense a defender Taiwán, Trump no ha hecho tales promesas. Cuando se le preguntó qué haría en una entrevista el mes pasado, Trump dijo que Taiwán estaba a “9.500 millas de distancia” y que debería pagar la defensa estadounidense.

Taiwán debe estar “mentalmente preparado” para una victoria de Trump en noviembre - y el escrutinio que vendrá con eso, dijo Mei Fu-hsing, director del Centro de Análisis de Seguridad de Taiwán, un centro de investigación con sede en Nueva York.

“Si [Trump] es reelegido, sin duda exigirá a Taiwán que aumente significativamente su propio gasto en defensa y sea más proactivo en la preparación para la guerra”, dijo Mei.

Según los analistas, la mejora de la formación es una forma clave de que Taiwán demuestre que se toma en serio la preparación militar. Pero los nuevos programas han seguido enfrentándose a la escasez de fondos, instructores y equipos, lo que ha provocado quejas periódicas de los asistentes sobre la calidad de la instrucción, según los reservistas, así como declaraciones oficiales reconociendo los contratiempos.

“Fue una completa pérdida de tiempo”, dijo Vincent Tsao, un instructor de submarinismo de 30 años que pasó la mayor parte de sus cinco días de formación como reservista la semana pasada sentado sin hacer nada, recibiendo clases de soldados retirados que reconocieron abiertamente que no estaban preparados para dirigir el programa.

En teoría, a los taiwaneses que han cumplido el servicio obligatorio en los últimos 12 años se les convoca cada dos años para una formación de actualización, aunque en la práctica muchos acuden con mucha menos frecuencia. Sólo una quinta parte de los reservistas que pasaron por la formación de actualización el año pasado completaron el curso de dos semanas recientemente ampliado, y la mayoría sólo lo hizo durante cinco o siete días.

Preparar a 2 millones de reservistas para el “combate inmediato” como segunda línea de defensa es “muy importante para la defensa de Taiwán”, dijo Han Gang-ming, ex director de la Oficina de Movilización de Defensa Total de Taiwán, que supervisa a los reservistas.

“Como la fuerza de reserva no es la principal unidad de combate, siempre se nos coloca en último lugar cuando se asignan los presupuestos”, dijo Han.

Lucha contra una actitud “derrotista”

Desde que asumió el cargo en mayo, Lai ha prometido seguir adelante con las reformas de su predecesor que mejorarán la preparación y ha advertido a los militares que deben protegerse contra una actitud “derrotista”, diciendo a las tropas que no pueden suponer que “la primera batalla será la última” si China ataca. Pero la nueva administración aún no ha anunciado cambios importantes en el adiestramiento, aparte de la supresión de los ejercicios ceremoniales con bayoneta y paso de ganso.

Lai también se enfrenta a la feroz oposición del Kuomintang, afín a Beijing, que controla el poder legislativo, y ha acusado al gobernante Partido Democrático Progresista de intentar convertir Taiwán en un “polvorín”.

China, que quiere debilitar a Lai, ha afirmado que quiere convertir a la gente corriente en “carne de cañón”. Pero los analistas afirman que Taiwán debe prepararse para las nuevas realidades de una China cada vez más agresiva.

La estrategia militar de Taiwán se ha centrado durante mucho tiempo en detener a China antes de que sus tropas cruzaran el estrecho de 110 millas que los separa, pero un número creciente de analistas de defensa en Taipei y Washington dicen que Taiwán debe prepararse para el peor escenario posible: una batalla prolongada en la propia isla.

“Los reservistas taiwaneses se movilizarán donde y cuando se produzca el combate”, afirma Michael Hunzeker, marine retirado que estudia la reforma militar en la Universidad George Mason.

Es evidente que la isla no está preparada para ello, según personas que han completado recientemente un entrenamiento militar.

Cony Hsieh, de 31 años, que se alistó y sirvió como soldado durante seis años, se apuntó a la formación de reservistas en cuanto se permitió la incorporación de mujeres el año pasado. Volvió para una segunda ronda en mayo.

Aunque se han producido pequeñas mejoras, el ejército avanza con demasiada lentitud para ganarse la confianza del público y hacer de la formación algo más que una formalidad, afirma. “Ni siquiera sé qué se supone que debo hacer en mi puesto si estalla una guerra”, declaró en una entrevista Hsieh, que ahora cursa un máster.

La creciente preocupación pública por un conflicto ha hecho que muchos taiwaneses se pregunten qué harían en un escenario de “Día Cero” y hasta qué punto deberían permitir que la amenaza de invasión de China vulnere la vida cotidiana. Las encuestas muestran que la mayoría de los taiwaneses apoyan la decisión de prolongar el servicio obligatorio, pero eso no significa que piensen que el entrenamiento sea un buen uso del tiempo o de los fondos públicos.

“Cada uno tiene su vida y su familia. Mi mujer tendría que trabajar y cuidar del niño ella sola cuando yo no estuviera”, dice Hsieh Yu-hsiang, vendedor de 30 años de una compañía de seguros que asistió a 14 días de formación a principios de julio.

Aun así, apoya los planes del gobierno para reforzar la formación de los reservistas. “A medida que aumenta la amenaza”, dijo Hsieh, “es inevitable que necesitemos medidas para responder”.



Fuente: Infobae.