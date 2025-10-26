El candidato emitió su voto esta mañana en Vicente López y señaló que la organización del acto electoral fue “óptima” aunque advirtió que quedan “algunas dificultades” en el uso de la Boleta Única de Papel.

Taiana cuestionó que el gobierno no haya explicado suficientemente cómo utilizar el sistema, lo que, en su opinión, dependerá de la capacidad del electorado para adaptarse al nuevo formato.

A su vez, destacó que su fuerza cuenta con una estructura de fiscalización completa y funcionando en toda la provincia de Buenos Aires, lo que le genera “optimismo” sobre la participación ciudadana. El dirigente agregó que la jornada ya se desarrolla con normalidad y que ve con buenos augurios el llamado efectivo al voto, pese al reto que implica un nuevo mecanismo electoral.

Mientras la atención se focaliza en el primer recuento de votos, Taiana instó a seguir de cerca el procedimiento y a que se garanticen todas las condiciones para que cada ciudadano comprenda cómo ejercer su derecho.

