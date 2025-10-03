En el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este viernes una agenda de actividades en Mar del Plata, acompañado por el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana, el exintendente Gustavo Pulti y el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak.

La jornada incluye recorridas por empresas radicadas en el Parque Industrial, entre ellas Lamb Weston, proveedora de papas congeladas; la heladera artesanal Lucciano’s y el depósito de Norgreen, dedicada a la producción de inyectables para la industria farmacéutica.

En ese contexto, Taiana aprovechó para cuestionar la pérdida del poder adquisitivo y la falta de respuestas del Gobierno nacional. “Yo hago la cuenta como físico: en menos de dos años he perdido el 40% del valor del salario. Eso significa que ahora trabajo lunes, martes y miércoles y, a partir del jueves, voy gratis. El 40% son dos de cinco, y eso es muchísimo, es desnutrición”, sostuvo.

El candidato advirtió que la crisis afecta de lleno a la vida cotidiana: “Si alguien en la familia se enferma, no hay cómo solventar los costos. La salud se está transformando en una catástrofe. El sector privado también impone copagos y adicionales que hacen que las cuotas sean enormes. La gente está preocupada, temerosa y muy escéptica”.

Frente a este panorama, insistió en que el voto debe ser un mensaje claro al oficialismo: “A los escépticos les digo que tenemos que cambiar. Tenemos que mandarle al presidente y al gobierno un mensaje muy claro de que hay que modificar el rumbo y poner más preocupación en el grueso de los argentinos, no solo en el sector financiero”.

Finalmente, Taiana subrayó la necesidad de atender problemáticas específicas de Mar del Plata y pidió al gobernador bonaerense “respuestas concretas a las necesidades de la gente de la ciudad”.

Pulti: “El modelo que necesitamos es más trabajo, más producción y más turismo nacional”

Durante la recorrida por el Parque Industrial, el concejal electo por Acción Marplatense, Gustavo Pulti, también expresó su respaldo a la agenda productiva impulsada por el gobernador Axel Kicillof y remarcó la necesidad de un cambio de rumbo en el plano económico y social.

“El modelo económico que necesitamos en la Argentina y en Mar del Plata es uno que impulse la economía real: más trabajo, más producción y más turismo nacional. Con soberanía”, sostuvo.

En contraposición, cuestionó las políticas del oficialismo nacional: “El modelo de Milei, Karina y Espert solo beneficia a unos pocos especuladores de la economía financiera”.

Pulti subrayó, además, la importancia de fortalecer la representación parlamentaria: “Hacen falta más diputadas y diputados en el Congreso con valores y vocación de defender e impulsar nuestra Nación”.

Finalmente, llamó a que se avance en una estrategia conjunta para enfrentar la problemática del narcotráfico: “Ojalá Milei escuche al menos la propuesta de Axel de convocar a todos los gobernadores para impulsar una política nacional seria de lucha contra el narcotráfico, caiga quien caiga”.