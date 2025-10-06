Antonella Mattei y Julia Sepúlveda se clasificaron a las finales de las categorías +67kg y -57kg, respectivamente, donde buscarán ser las titulares del equipo argentino que disputará los Juegos Sudamericanos 2026 en Rosario.

Durante este segundo selectivo que se desarrolló el pasado fin de semana en el CENARD, las taekwondistas del Club Kimberley mostraron todo su potencial. Sepúlveda acumuló cuatro victorias en cinco combates, en las que se impuso a Cattarozzi (2-0), Riu (2-1), Capolongo (2-1) y Romero (2-0). Con ese récord, la atleta marplatense quedó igualada con Artero, de San Luis, quien será su rival para definir titular y suplente de la categoría.

Por su parte, Mattei consiguió tres triunfos luego de imponerse sobre Fuentes (2-0), Díaz (2-1) y Cora (2-0), lo que también le aseguró un lugar en el Campeonato Panamericano de Taekwondo, del mismo modo con fecha para el próximo año.



