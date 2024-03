El intendente Guillermo Montenegro abrió, este viernes, un nuevo período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante del distrito de General Pueyrredon, el primero de su segundo mandato al frente del Ejecutivo local. Estuvo acompañado por la presidenta del cuerpo, Marina Sánchez Herrero.

Tras el discurso, de una hora, las repercusiones se dieron en todos los bloques de concejales que conforman el deliberativo local.

Los concejales de Acción Marplatense dijeron que “reiteró promesas de obras ya incumplidas en años anteriores, no aportó una visión estratégica y le endoso los principales desafíos solo al sector privado”, dijeron.

Taccone y Ayala remarcaron que “los marplatenses y batanenses necesitan que el municipio, el intendente y los concejales, sean del partido que sean, estén cerca. Ningún vecino se tiene que quedar sólo en un año tan difícil”.

Frente al discurso del Intendente Montenegro, los integrantes del bloque de Acción Marplatense continuaron: “por eso hubiéramos querido que el Intendente hoy nos invitara a trabajar en algo concreto, en algo que sirva para que los marplatenses vivan mejor. Pero no pasó. Otra vez tuvimos un discurso alejado de la realidad, autorreferencial, como corrido de la responsabilidad de gobernar y tirándole los principales desafíos al sector privado. Sin aportar una visión estratégica y de conjunto”

Los concejales agregaron que “el intendente reiteró las promesas de obras que ya no cumplió en los años anteriores: el hospitalito de Batan, el centro 2, la puesta en valor de los polideportivos. No tenemos motivos para confiar en que cumpla cuando no lo hizo en los últimos cuatro años” y finalizaron “nosotros desde Acción Marplatense vamos a estar desde nuestras bancas con la misma actitud de siempre: comprometidos en la defensa de Mar del Plata y los marplatenses”