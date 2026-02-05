En el marco de la causa conocida como “Sur Finanzas”, la Justicia Federal citó a declarar como testigos a dos funcionarios municipales por el contrato de concesión del Minella Stadium. Se trata del secretario de Hacienda, Mauro Martinelli, y del presidente del Ente Municipal de Deportes (Emder), Sebastián D’Andrea, quienes deberán presentarse el próximo 24 de febrero ante el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

Ads

Puede interesarte

La citación judicial generó fuertes cuestionamientos desde la oposición. El edil de Acción Marplatense, Horacio Taccone, fue uno de los más críticos y enumeró los elementos visibles del proceso hasta el momento: “De acuerdo a la información pública y a lo que se puede ver hasta ahora, tenemos un alambrado, un allanamiento, dos citaciones judiciales para prestar declaración testimonial en una causa penal y ninguna obra”, sostuvo.

Taccone remarcó además que lo más relevante continúa sin conocerse: “Lo que aún no se pudo ver es el contrato que firmaron, las obligaciones del concesionario y cuáles son los beneficios concretos para la ciudad”, afirmó.

Ads

En ese sentido, también cuestionó el impacto de la concesión sobre las instituciones deportivas locales. “Los clubes de Mar del Plata ahora son tratados como empresas con fines de lucro y, violando la ordenanza vigente, les hacen pagar alquileres por escenarios que pertenecen a la ciudad y que antes utilizaban sin costo”, señaló.

Otro de los puntos que despertó preocupación es la pérdida de ingresos municipales. Según Taccone, “tampoco se ven más en las arcas municipales los ingresos que generaban los espectáculos que se realizaban en el Polideportivo, y de los que hoy se beneficia una empresa envuelta en un escándalo, que todavía no invirtió un solo peso”.

Ads

Finalmente, el dirigente planteó la necesidad de revisar el proceso y dar explicaciones claras a la ciudadanía: “Gestionar soluciones para Mar del Plata requiere pasar en limpio situaciones como esta y decirles a los marplatenses que los patrimonios públicos de la ciudad están para beneficiar a los vecinos, no para ser aprovechados por privilegiados que logran licitaciones a medida”, concluyó.