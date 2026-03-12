El secretario general de SUTEBA Mar del Plata, Gustavo Santos Ibáñez, aseguró que Roberto Baradel “no renuncia” a su participación en la vida gremial, sino que el sindicato atraviesa un proceso de recambio natural dentro de su conducción.

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En ese sentido, Ibáñez explicó a El Marplatense que distintos dirigentes comienzan a cumplir funciones en otros espacios, mientras nuevas referentes asumen responsabilidades dentro del gremio docente. “Hay un recambio natural donde distintos dirigentes pasan a cumplir funciones en otros espacios y, en el caso del SUTEBA, es un recambio avalado por todos nosotros”, señaló.

Además, destacó que el proceso de renovación cuenta con el acompañamiento de dirigentas históricas del sindicato, quienes trabajaron junto a Baradel durante años y serán las encargadas de continuar su tarea al frente de la organización.

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Ibáñez remarcó que el objetivo seguirá siendo sostener las principales banderas del gremio: la defensa de la educación pública, los derechos de los trabajadores y trabajadoras docentes y la protección de las niñeces.

Por último, subrayó que dentro del espacio sindical existe orgullo por el rol que Baradel continuará desempeñando a nivel nacional y provincial. “Para nosotros es un orgullo que Roberto Baradel continúe siendo parte de la conducción de la CTERA a nivel nacional y que siga como secretario general de la CTA de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires”, concluyó.

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