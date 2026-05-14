El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) renovó sus autoridades y el oficialismo volvió a imponerse con amplitud en las elecciones internas del gremio docente bonaerense.

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Con el 80% de las mesas escrutadas, la lista Celeste y Violeta obtuvo el 76% de los votos y confirmó a María Laura Torre como nueva secretaria general para los próximos cuatro años.

La dirigente reemplazará a Roberto Baradel, histórico referente sindical que dejó la conducción tras más de dos décadas al frente del gremio.

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Detrás del oficialismo quedó la lista Multicolor, vinculada a sectores de izquierda, con el 19% de los sufragios, mientras que la Azul y Blanca alcanzó el 4%.

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Torre estará acompañada en la conducción por María Cattaneo y Silvia Almazán, integrantes de la actual conducción sindical.

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En principio, se espera que la nueva gestión mantenga el vínculo político y gremial con el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, aunque el escenario salarial y la pérdida del poder adquisitivo aparecen como uno de los principales desafíos para el sector docente.

Además de la conducción provincial, también se definieron autoridades en las seccionales locales del sindicato.

En ese marco, uno de los resultados más relevantes se dio en La Matanza, donde la lista Multicolor recuperó la conducción después de cuatro años y tendrá a Romina del Plá como secretaria general.

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La oposición también logró conservar las seccionales de Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz.

Más de 90 mil afiliados estuvieron habilitados para votar en 2.023 mesas distribuidas en 113 distritos de la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Dib