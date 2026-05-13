El secretario general de SUTEBA Mar del Plata, Gustavo Santos Ibáñez, destacó a El Marplatense, que el desarrollo de las elecciones internas del gremio docente en toda la provincia de Buenos Aires, se lleva adelante “con total normalidad”.

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Según indicó el dirigente, docentes afiliados y afiliadas de los 135 distritos bonaerenses participan de la jornada para elegir a las conducciones provinciales y seccionales del sindicato para los próximos cuatro años. En total, el proceso electoral se desarrolla en 2.023 mesas distribuidas en todo el territorio provincial y alcanza a cerca de 100 mil afiliados.

Santos Ibáñez sostuvo que la elección representa “un ejercicio de democracia sindical” que permitirá fortalecer la organización gremial para continuar reclamando por “salarios dignos, mejores condiciones para enseñar y aprender, la defensa de la obra social y del IPS”.

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Además, el dirigente vinculó la jornada electoral con la movilización universitaria realizada el lunes en distintos puntos del país y señaló que tanto SUTEBA como CTERA participaron de las marchas en Mar del Plata y Capital Federal “en defensa de la educación pública y el presupuesto universitario”.

“Estas elecciones internas del SUTEBA son fundamentales para garantizar el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la educación”, concluyó.

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