Eduardo Dominé atravesó en las ultimas horas una situación delicada. En la previa del partido que tenían que disputar Quilmes y Unión por la Liga Argentina sufrió un infarto y debió ser intervenido quirúrgicamente.

Por la tarde el ex jugador se empezó a sentir mal y llamó una ambulancia. El servicio médico le indicó que no era nada grave y que no debía preocuparse, por el contrario, tenía que esperar que se le pasara.

A pesar de ello, teniendo en cuenta que se sentía mal, decidió ir a la guardia de un nosocomio local donde detectaron que estaba sufriendo un infarto y decidieron realizarle una operación de urgencia.

En la misma, según pudo saber Marca Deportiva le colocaron dos stent para volver a estabilizarlo y ver si reaccionaba positivamente a la intervención.

Por suerte para el propio Eduardo y su familia, con el correr de la noche se sintió mejor y hoy por la mañana estaba recuperándose a punto tal que en las próximas horas podría recibir el alta.

Fue solo un susto para Eduardo Dominé que por suerte decidió ir rápidamente a una clínica, ya que la situación se podía agravar.