Una dotación del Cuartel Central de Bomberos tuvo que acudir al barrio Bernardino Rivadavia donde una pila de ramas que habían quedado como restos de una poda de árboles se incendiaron. Los peritos investigan los motivos.

El incendio de ramas se desató este mediodía en la esquina de Italia y Rawson. Las llamas alcanzaron gran altura y generaron alarma entre los vecinos, quienes se vieron sorprendidos por el humo que se expandió por toda la zona.

Las ramas, que permanecían acumuladas desde hacía varias semanas en el lugar, fueron consumidas rápidamente por el fuego. Bomberos del Cuartel Central acudieron al sitio y lograron controlar la situación.

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. Peritos especializados trabajan para determinar el origen del incendio y establecer si se trató de un hecho intencional o accidental.

Vecinos, consultados por El Marplatense, mostraron preocupación ante el hecho, pero además se quejaron por la demora en el retiro de los restos de poda, que estaban en esa esquina desde hace tres semanas.

