Suspensión del fútbol local por pedido de seguridad
La actividad del fútbol local sufrió una modificación de último momento tras un aviso oficial difundido por los medios de la liga marplatense de fútbol en las últimas horas
Se resolvió la suspensión de las jornadas programadas para el sábado 18 de abril, fecha 8 del torneo apertura “Juan Montoya” correspondientes a la División Superior, Quinta y Sexta, así como también la fecha de Fútbol Infanto-Juvenil prevista para el domingo 19.
Según se informó, la medida fue adoptada a partir de un pedido de la Jefatura Departamental 7ma. en el marco de cuestiones vinculadas a la organización y seguridad.
De esta manera, toda la actividad del fin de semana queda postergada hasta nuevo aviso, a la espera de la reprogramación oficial por parte de las autoridades correspondientes.
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