Se resolvió la suspensión de las jornadas programadas para el sábado 18 de abril, fecha 8 del torneo apertura “Juan Montoya” correspondientes a la División Superior, Quinta y Sexta, así como también la fecha de Fútbol Infanto-Juvenil prevista para el domingo 19.

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Según se informó, la medida fue adoptada a partir de un pedido de la Jefatura Departamental 7ma. en el marco de cuestiones vinculadas a la organización y seguridad.

De esta manera, toda la actividad del fin de semana queda postergada hasta nuevo aviso, a la espera de la reprogramación oficial por parte de las autoridades correspondientes.

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