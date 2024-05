A partir de la suspensión del aumento en las tarifas de gas, la presidente de la Liga de Consumidores y Usuarios Amas de Casa de Mar del Plata, Marisa Sánchez, consideró que decidieron frenarlo porque "el Gobierno vio venir una lluvia de amparos” y adelantó que no prevén eliminar el beneficio de la Zona Fría, según le comentaron desde el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

“Conocimos por resolución de Enargas que está congelada la tarifa de gas que iba a entrar en vigencia el 1 de mayo pasado. Y de acuerdo a la Resolución 224 que entró en vigencia hoy, frenan este aumento que era mensual en el cargo fijo. Se esperaban facturas con un aumento por encima del 350%, aunque vale aclarar que no se puede decir un porcentaje exacto porque la tarifa de gas es distinta a otras, ya que varía por el usuario y la categoría. El aumento podría haber sido del 350, 400 o 500 por ciento”, le contó a Primera Tarde de Mitre (FM 103.7).

Al mismo tiempo, explicó que desde la organización “siempre estamos pidiendo que saquen el pie del acelerador en el tema tarifario” y recordó que el vocero presidencial, Manuel Adorni, se había referido a un freno en los aumentos días atrás.

Y más allá de que señaló que la medida busca “que no se dispare la inflación” para ingresar a una etapa económica en la que “hay una mayor oferta pero una reducción de la demanada”, Sánchez aseguró que “el Gobierno vio venir una lluvia de amparos”.

“El país en red estaba trabajando para ver dónde y cuándo podía hacer una presentación judicial para frenar los tarifazos. En Mar del Plata, hoy y el jueves como en los días venideros, se espera mucho frío e íbamos a usar demasiado el gas domiciliario, que iba a impactar de una forma abrupta cuando llegaran las facturas”, remarcó.

Por otra parte, indicó que si uno cuando sale de su casa apaga el calefactor, al regresar “gasta el doble porque está helado y debe volver a prender y esperar a que el ambiente se aclimate".

MAR DEL PLATA Y LA ZONA FRÍA

A su vez, acerca de cómo continúa el beneficio que implica una reducción en las tarifas de entre un 30% y un 50% por ingresar en el Régimen de Zona Fría, la referente de la asociación dijo que en la ciudad “las facturas siguen llegando con el beneficio de Zona Fría” y que desde el Enargas les informaron que “por el momento no se va a tocar”.

“Eso sigue, mientras no vuelva a impactar en la Ley Bases y lo vuelen de un plumazo. Pero no creemos que lo vayan a hacer dado a cómo se vienen manejando, hay cosas más importantes”, sentenció y le sugirió a la población que ingrese a www.argentina.gob.ar/subsidios para “actualizar o modificar los datos”, así el Gobierno “tiene un listado de quién necesita el subsidios, quién no y quién está en cada segmento”.