Suspensión de la fecha del fútbol local por adhesión al paro nacional
La Liga Marplatense de Fútbol se suma a la medida dispuesta a nivel nacional y suspende la jornada prevista para este sábado 7 de marzo.
A raíz del paro nacional en el fútbol argentino, la Liga Marplatense de Fútbol decidió adherirse a la medida, por lo que queda suspendida la fecha correspondiente al sábado 7 de marzo del Torneo Apertura “Juan Montoya” – Copa “Marcelo Alejandroff”.
Asimismo, se informa que tampoco se disputará la Copa “Challenger”, quedando ambas competencias postergadas hasta nuevo aviso.
