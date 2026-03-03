A raíz del paro nacional en el fútbol argentino, la Liga Marplatense de Fútbol decidió adherirse a la medida, por lo que queda suspendida la fecha correspondiente al sábado 7 de marzo del Torneo Apertura “Juan Montoya” – Copa “Marcelo Alejandroff”.

Asimismo, se informa que tampoco se disputará la Copa “Challenger”, quedando ambas competencias postergadas hasta nuevo aviso.

