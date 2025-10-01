Prestadores Unidos junto a personas con discapacidad, familias, instituciones y trabajadores del transporte se manifestarán este miércoles a las 11 en las puertas del Municipio en rechazo al decreto 681/2025 que frenó la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Ads

Al respecto, Jesica Machado, referente de Prestadores Unidos MDP, señaló en diálogo con El Marplatense que “es una ley que vino a poner una curita a un sistema que está en total crisis y emergencia”.

De modo que “este decreto constituye violencia institucional, ya que no solo frena algo aprobado por el Congreso en todas las instancias, inclusive después del veto presidencial, pone en riesgo a la comunidad de las personas con discapacidad”.

Ads

En esta línea, destacó que “lo que nosotros estamos observando es un gran cierre de instituciones que no pueden seguir sosteniéndose con los honorarios completamente congelados y devaluados, venimos percibiendo con un mismo importe desde diciembre 2024”.

Ante esta situación, “los prestadores migran hacia otras profesiones porque no puede seguir sosteniendo solamente sus ingresos con los servicios a personas con discapacidad. Transportes que dejan de circular, y así todo el sistema está colapsando”, resaltó.

Ads

Por este motivo, “el Ejecutivo debe implementar las partidas para que la Ley de Emergencia en Discapacidad sea puesta en marcha ya. Hoy se encuentra en vigencia, pero suspendida y sin partidas presupuestarias”.

“Desde prestadores Unidos MDP pedimos el apoyo de la comunidad, ya que esto no se trata solamente de una problemática de las personas con discapacidad, sino que hablamos de derechos humanos”, concluyó.

Puede interesarte