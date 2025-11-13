La fábrica Texilana vuelve a estar en el centro del conflicto con sus trabajadores tras convocar una reunión en el Ministerio de Trabajo para anunciar la suspensión de 175 trabajadores de la planta.

La medida comenzará a regir el lunes de 16 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de marzo del 2026. En ese tiempo, sólo 65 empleados quedarán activos que empezarán a cumplir más funciones para garantizar el funcionamiento.

Al respecto, María, delegada de Textilana, comentó en diálogo con El Marplatense que “la empresa lo que aduce es que no tiene ventas, que está sobre stockeada, necesita reducir el personal, y por lo tanto la producción, para poder recuperarse porque supuestamente tiene una crisis financiera”.

De modo que “nos suspenden a la mayoría del personal y se nos paga el 78% del salario del bolsillo, además de que no van a realizar los aportes como el jubilatorio y obra social”, indicó.

En un contexto de incertidumbre, contó que “esto fue un shock para nosotros porque si bien veíamos que no hay ventas, en una semana nos enteramos de que quedamos cesanteados. Estamos todos muy afectados porque con los salarios bajos que ya tenemos, y ahora percibiendo menos, afecta la vida cotidiana de todas las familias”.

Por lo que “hay familias enteras, parejas que se han quedado sin trabajo, gente embarazada o que está peleando los meses de aportes para poder jubilarse. Realmente estamos viviendo los trabajadores una situación, desde que asumió este gobierno, de más precarización”, remarcó.

“Acá los únicos que estamos pagando y sufriendo la crisis somos los trabajadores que nos quitan más derechos. Esto también en el camino de la reforma laboral que se viene para adelante, porque la gente que quede trabajando va a tener polifuncionalidad de tareas”, continuó.

En consecuencia, “creo que estamos en una situación límite, acá ya nadie se puede mirar para el otro lado. Las centrales sindicales tienen que tomar cartas en el asunto porque lo que estamos sufriendo los trabajadores, yo tengo mis años, he sufrido todas las crisis, pero algo así nunca”.

“Acá no podemos seguir haciéndonos los tontos, debemos tomar resoluciones con el conjunto de trabajadores para defender nuestros puestos, el salario y la supervivencia de nuestras familias”, concluyó.