Ante el alerta meteorológico por tormentas intensas, el Municipio de General Pueyrredon dispuso la suspensión de las clases en el turno mañana de este martes. La medida responde a los pronósticos que anticipan lluvias fuertes y posibles complicaciones en la ciudad, y será revisada durante la jornada para definir si se extiende al resto del día.

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El secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, explicó que los informes climáticos advierten sobre un escenario más complejo que el registrado hasta ahora, por lo que se decidió priorizar la prevención.

La decisión busca resguardar a la comunidad educativa, reducir la circulación en la ciudad y facilitar la respuesta ante posibles emergencias.

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