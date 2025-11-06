Una nueva pista volvió a encender la esperanza en la búsqueda de Marita Verón, desaparecida el 3 de abril de 2002. Su madre, Susana Trimarco, reveló en el programa “El Avispero” que el domingo por la noche recibió una llamada telefónica en la que le aseguraron que su hija estaría viviendo en Paraguay.

“Me dijeron que Marita está en Paraguay, que está viva. No puedo dejar pasar esto, tengo que averiguarlo”, expresó conmovida.

La activista, referente en la lucha contra la trata de personas, ya informó a las autoridades y planea solicitar colaboración internacional para verificar los datos. Desde la Fundación María de los Ángeles, que preside, confirmaron que seguirán de cerca la investigación.

Entre la prudencia, el instinto de madre y la esperanza de encontrar a su hija Marita Verón

Trimarco explicó que la llamada fue “detallada y respetuosa”, y que la persona describió a una mujer con rasgos físicos y un estilo de vida similares a los de Marita. “Me hablaron con respeto, me dieron datos precisos... No sé si será cierto, pero lo tengo que investigar. Sería mi hija”, afirmó emocionada.

Aunque intenta mantener la cautela, su instinto de madre la impulsa a seguir cada indicio: “No me quiero ilusionar, pero no puedo mirar para trimaotro lado”.

Desde 2002, Trimarco ha liderado una cruzada contra la trata, logrando el rescate de cientos de mujeres. “Si hay una mínima posibilidad de que esté viva, la voy a encontrar”, concluyó.

Fuente: Radio Mitre