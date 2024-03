Susana Giménez consiguió otro aval en tribunales para dar por cerrada la causa que impulsó contra la diva la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner por la supuesta evasión de unos 50 millones de pesos en concepto de Impuesto sobre los Bienes Personales correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de la AFIP contra la decisión de la Cámara en lo Penal Económico y del juez Diego Amarante que habían entendido que no existió un “ardid” por parte de la estrella para defraudar al fisco.

Pero después de aquel fallo de la Cámara del fuero penal económico, en septiembre del 2023, la AFIP apeló. Y ahora, nuevamente, volvieron a decirle que no. El voto del juez Javier Carbajo, al que adhirió Carlos Mahiques, sostuvo que AFIP “limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio cuya impugnación postula, todo lo cual no alcanza para desvirtuar el razonamiento que sobre el particular realizó la Cámara y cuyos fundamentos no logra rebatir”.