Luego de las versiones que circularon sobre su estado de salud, Susana Giménez decidió aclarar qué tratamiento se realizó durante su reciente viaje a Madrid. La conductora explicó que el procedimiento estuvo vinculado a dolores físicos que arrastraba desde hace tiempo.

Según contó, el tratamiento estuvo orientado a aliviar una hernia de disco y molestias en una de sus rodillas, problemas que venía tratando desde hace años. La diva detalló que durante su estadía en la capital española realizó sesiones durante aproximadamente un mes y que asistía al centro médico dos veces por día.

Además, la conductora desmintió algunos rumores que señalaban que se había sometido a terapias más complejas, como tratamientos con células madre u otros procedimientos invasivos. En ese sentido, aclaró que se trató de una terapia con aparatología específica destinada a mejorar el dolor y su bienestar físico.

Giménez también comentó que el método utilizaba tecnología avanzada y que quedó muy conforme con los resultados, ya que logró aliviar las molestias que venía padeciendo. Tras finalizar el tratamiento, regresó a Argentina y retomó sus actividades habituales.

El tema había generado gran repercusión luego de que se difundieran imágenes de la conductora luciendo renovada tras su estadía en España, lo que alimentó especulaciones sobre posibles procedimientos estéticos. Sin embargo, ella misma se encargó de aclarar que el objetivo principal del tratamiento fue mejorar su salud y reducir los dolores que la afectaban.

