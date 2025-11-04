El conjunto xeneize acumula varios encuentros positivos tanto en resultados como en rendimiento. En su último partido, consiguió una victoria clave en La Plata, lo que le permitió quedarse con el primer lugar de su zona y quedar a un paso de la clasificación a la Copa Libertadores 2026. El equipo que dirige Claudio Úbeda parece haber encontrado el rumbo en el momento más importante del semestre.

Del otro lado, la realidad de River Plate es completamente opuesta. El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa su momento más delicado del año: cuatro derrotas consecutivas jugando en el Monumental, algo impensado para el Millonario, que fue despedido entre silbidos en su última presentación. Desde la eliminación ante Palmeiras, el equipo no logra recuperar su identidad futbolística ni los resultados. Empates y derrotas frente a Gimnasia, Riestra y Sarmiento de Junín profundizaron la crisis y generaron un fuerte malestar en los hinchas, que expresaron su descontento en el último partido.



El fin de semana fue movido también en el plano institucional. El sábado previo al encuentro en el monumental, el club celebró elecciones y los socios eligieron como nuevo presidente a Stefano Di Carlo, quien con apenas 36 años se convertirá en el mandatario más jóven de la historia del club.

En su acto de asunción, Di Carlo reconoció el difícil momento futbolístico que atraviesa River y dejó un mensaje de respaldo al cuerpo técnico: “sabemos que estamos en un momento que evidentemente no es bueno. El hincha de River no está acostumbrado a este presente. No nos gusta, no nos representa desde el punto de vista del juego, pero son cuestiones que van de la mano de un proyecto. Los proyectos tienen momentos, y se sale adelante si se mantiene claro el norte”.



Con ese respaldo explícito a Marcelo Gallardo, el nuevo presidente dejó en claro que su gestión seguirá la línea de sus antecesores, Jorge Brito y Rodolfo D’Onofrio, apostando a la continuidad del proyecto futbolístico.

Está todo listo para un Superclásico trascendental, con promesa de un estadio lleno y una tensión que se palpa en el aire. Boca buscará confirmar su levantada y River intentará cortar la mala racha. Más que tres puntos, está en juego el futuro inmediato de ambos equipos del fútbol argentino.