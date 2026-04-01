Los cines de Mar del Plata se renovarán este jueves con tan solo dos estrenos, luego de varias semanas con muchas novedades. La que llega con mucho ruido e intenciones de repetir el suceso de la primera entrega es Súper Mario Galaxy: la película, que tendrá funciones subtituladas en las que se podrán escuchar las voces de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day y Jack Black. además, se estrena la comedia negra Jugada maestra con Glen Powell, Margaret Qualley, Ed Harris.

Ads

Súper Mario Galaxy: la película dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, con las voces de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day.

-En esta secuela inspirada en la saga Mario Galaxy, los hermanos Mario y Luigi se reencuentran con la princesa Peach para una misión de escala cósmica. La aventura trasciende los límites del Reino Champiñón para adentrarse en los confines del espacio, donde deberán explorar diversos sistemas estelares en una travesía que promete expandir los horizontes visuales y narrativos de la franquicia.

Ads

Jugada maestra dirigida por John Patton Ford, con Glen Powell, Margaret Qualley, Ed Harris.

-Becket tiene un objetivo claro: heredar una fortuna millonaria. Sin embargo, se interpone un obstáculo logístico, ya que ocupa el octavo lugar en la línea de sucesión. Con una lógica tan implacable como oscura, el protagonista decide que la forma más rápida de alcanzar su meta es eliminar sistemáticamente a los siete herederos que lo preceden hasta convertirse en el único beneficiario.

Ads

Puede interesarte