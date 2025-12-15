La “Super final”, donde se enfrentan Atlético Mar del Plata, campeón del Torneo Apertura, y Quilmes, campeón del Torneo Clausura, será un partido de 180 minutos donde ambos equipos se medirán para ver quién es el campeón absoluto de Mar del Plata.

Agustín Restovich, jugador del “Cervecero”, y Sebastián Nieto, arquero del “Decano”, estuvieron en El Marplatense y hablaron en la previa del partido.

En la antesala de la gran final, los jugadores reconocieron que la ansiedad empieza a sentirse. Coinciden en que “es un partido aparte”. “Ahora es una serie mucho más larga. Es más difícil sostener un partido a 180 minutos”, explicaron.

“Es una final hermosa para jugarla. Hay que dar el máximo”, expresó Sebastián Nieto sobre la “Super final”. Además agregó que el grupo está muy unido y preparando estas instancias finales de la mejor manera.



“La verdad que es humanamente impresionante todos los jugadores que se han sumado. Y futbolísticamente han potenciado al equipo”, expresó sobre el presente del “Decano”.

“Son jóvenes que están bien acompañados y que la verdad que no tienen techo. Este es un plus, jóvenes que escuchan, que se cuidan”, agregó.

Agustín Restovich, reciente campeón con Quilmes, expresó lo que significó el título para el club: “Imagínate que hace 17 años que no salía campeón. Fue una alegría inmensa para todos”.

El esfuerzo que implica llegar a esta instancia también fue tema central: “Es muy difícil llegar. Todos los equipos, el primer día de pretemporada, se plantean llegar al último día del año con chances de ser campeón. Dejas muchas cosas de lado: estudios, trabajo, familia. Son muchas cosas que dejas de lado, y cuando llegas a estas instancias te das cuenta de que se valora mucho”, señaló el jugador de Quilmes.

Coincidiendo con las palabras de Restovich, Nieto agregó, que llegar a esta instancia “es un premio al esfuerzo”.

Al final de la nota, ambos jugadores agradecieron a sus hinchas. “A la gente de Quilmes: gracias. El apoyo desde que pasamos la primera llave fue increíble. Nunca vi tanta gente en el club. Nos hicieron un reconocimiento antes de un partido de la Liga que fue increíble. Y a la gente del fútbol en general: que vayan a la cancha. Los dos partidos van a ser hermosos”, expresó Restovich.

Por su parte, Sebastián Nieto extendió la convocatoria: “Invito a la gente del “Decano” a presenciar una tercera final consecutiva, que no es fácil. Están ante una cita histórica: jugar tres finales seguidas. Necesitamos su apoyo. Y también a la gente del fútbol local, porque es la final de nuestro fútbol”.



El partido de vuelta se disputará el sábado 13 de diciembre en el José María Minella.



