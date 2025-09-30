El Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires aprobó este martes un ajuste promedio del 5% en las tarifas de peaje de la concesionaria Aubasa, que impactará en el Sistema Vial Integrado del Atlántico y en la Autopista Buenos Aires – La Plata a partir de octubre. La modificación se basa en un coeficiente trimestral que considera distintas variables que inciden en los costos operativos, tras la solicitud de revisión presentada por la empresa a comienzos de septiembre.

Para la Categoría 1 (vehículos de 2 ejes), el peaje en las estaciones de Samborombón y Maipú de la Ruta 2 pasará de $6.200 a $6.500, con un valor bonificado de $5.200 fuera de fines de semana (antes $4.900). En tanto, en la Autopista Buenos Aires – La Plata, el peaje de Hudson tendrá un costo de $4.000 en horario no pico y $5.000 en horario de mayor circulación, lo que eleva el costo de un viaje de Mar del Plata a Buenos Aires a $17.000 en horario no pico.

Los peajes de la costa bonaerense han experimentado un incremento marcado desde inicios de 2024, con aumentos superiores a la inflación acumulada: por ejemplo, cada estación de la Autovía 2 pasó de $900 a más de $6.500 en 21 meses, lo que representa un incremento del 622%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período fue del 160%.

Cuadros tarifarios actualizados

Algunos de los valores que entrarán en vigencia son:

Samborombón/Maipú (Ruta 2) y La Huella (Ruta 11)

Categoría 1: $6.500 (bonificado $5.200)

Categoría 2: $13.000

Categoría 3: $13.000

Categoría 4: $19.500

Categoría 5: $26.000

Categoría 6: $32.500

Mar Chiquita (Ruta 11)

Categoría 1: $3.000 (bonificado $2.400)

Categoría 2: $6.000

Categoría 3: $6.000

Categoría 4: $9.000

Categoría 5: $12.000

Categoría 6: $15.000

Madariaga (Ruta 74)

Categoría 1: $2.800 (bonificado $2.200)

Categoría 2: $5.500

Categoría 3: $5.500

Categoría 4: $8.200

Categoría 5: $11.000

Categoría 6: $13.700

Los ajustes buscan garantizar la sustentabilidad del mantenimiento y operación de la red vial, en un contexto de costos crecientes para la concesionaria.