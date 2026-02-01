El Gobierno nacional confirmó que a partir de febrero de 2026 entrarán en vigencia nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos. En promedio, la electricidad subirá 3,6% y el gas tendrá un incremento del 16,9% en todo el país.

Según explicaron fuentes oficiales, el esquema busca dar previsibilidad a los usuarios y evitar fuertes saltos en las facturas durante el invierno, cuando el consumo de gas se incrementa de manera significativa.

En el caso del gas natural, el aumento promedio nacional será del 16,86% y alcanzará a todas las categorías residenciales. El impacto final dependerá del nivel de consumo y de la zona, pero se estima que las facturas aumentarán entre $960 y $11.300 en promedio.

Para los usuarios de menor consumo, que representan la mayoría del padrón, el ajuste será más moderado. La categoría residencial más numerosa (R1), que agrupa al 42% de los hogares, tendrá subas de $3.000 o menos, mientras que uno de cada cinco usuarios verá incrementos inferiores a $1.000.

En cuanto a la electricidad, el aumento promedio será del 3,59% en el AMBA, para los clientes de Edenor y Edesur. En el resto del país, las subas dependerán de lo que definan las provincias, ya que tienen a su cargo la regulación del servicio.

Desde el Gobierno señalaron que estos ajustes responden a varios factores: la aplicación de la Revisión Quinquenal Tarifaria, la actualización mensual por inflación, el nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados y la unificación del precio del gas durante todo el año, lo que explica el mayor impacto en un mes de bajo consumo como febrero.

La intención oficial es que las tarifas acompañen la evolución de los costos sin generar sobresaltos estacionales, especialmente en los meses de mayor demanda energética.