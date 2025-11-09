Una colección excepcional de objetos pertenecientes a Frederick Sutton, un pasajero de primera clase del Titanic, será subastada el 22 de noviembre en el Reino Unido.

La casa Henry Aldridge and Son, especializada en piezas del famoso transatlántico, estima que el documento principal, hallado entre las pertenencias del empresario, podría venderse por entre 50.000 y 80.000 libras esterlinas (USD 65.900–105.515), rompiendo nuevos récords en el mercado de objetos históricos.

El manuscrito, que acompañó a Sutton en su trágico viaje por el Atlántico Norte en abril de 1912, ofrece detalles inéditos sobre la experiencia a bordo. Contiene información práctica para los pasajeros, como tarifas del telégrafo inalámbrico, indicaciones para solicitar sillas o mantas de cubierta y anotaciones sobre la ruta hacia Nueva York, que nunca llegó a completarse.

Además, la subasta incluirá otros efectos personales del empresario, entre ellos un anillo, un silbato, cubiertos y monedas sueltas, conservados en una bolsa de lona. Ese conjunto se estima entre 35.000 y 45.000 libras (USD 46.100–59.300).

Frederick Sutton, de origen británico y radicado en Nueva Jersey, era un acaudalado comerciante e inversor de 61 años. Embarcó en el Titanic tras una estadía en Inglaterra recomendada por su médico. Las versiones sobre su muerte difieren: algunos testigos afirmaron que falleció en un bote salvavidas y fue arrojado al mar; otros sostienen que quedó atrapado en su camarote. Sus pertenencias fueron recuperadas en Halifax, Canadá, junto a los restos de otras víctimas.

Los especialistas describen el nuevo lote como “una de las colecciones más completas de su tipo”, y ya anticipan una segunda venta en abril de 2026, con el mismo magnetismo trágico que mantiene vivo el mito del Titanic más de un siglo después.

Fuente: Infobae