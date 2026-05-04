El titular de la Cámara de Combustibles de Mar del Plata, Patricio Delfino, se refirió al incremento que rige desde el 1° de mayo y aseguró que el impacto en los surtidores fue “mínimo” y responde exclusivamente a la actualización de impuestos internos.

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En diálogo con El Marplatense, explicó que el ajuste aplicado por el Gobierno fue menor al previsto originalmente, ya que se implementó solo una parte del aumento que había sido postergado en abril. Esa diferencia se trasladó parcialmente a los precios por parte de las petroleras, con excepción de YPF.

Delfino remarcó que no se registraron subas significativas y que los valores actuales se mantienen prácticamente iguales desde fines de marzo, en el marco del acuerdo de estabilidad por 45 días anunciado por las compañías del sector.

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Por último, advirtió que la incertidumbre está puesta en lo que ocurra una vez finalizado ese período, en un contexto internacional aún inestable que sigue impactando en el precio del petróleo y podría condicionar futuras actualizaciones.

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