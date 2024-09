Mientras continúa el piquete de los gremios aeronáuticos que mantiene paralizada la actividad de Aerolíneas Argentina, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, criticó hoy con dureza a los sindicalistas y aseguró que la medida es porque el Gobierno decidió quitarle el beneficio de viajar gratis en clase business.

Asimismo, aseguró que el aumento salarial que el Gobierno puede ofrecer es del 0% “hasta que la empresa no obtenga ganancias, porque no puede venir al contribuyente a pedirle más recursos”.

“Están parando porque no les dieron los asientos en business. Los pilotos que ganan entre 3 y 20 millones de pesos, en algunos casos volando tres vuelos por mes, tienen una serie de prerrogativas entre las cuales es volar toda su familia en business. Creo que no les habían dado los asientos en business que les correspondían, entonces es parte del conflicto”, afirmó el funcionario.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que lidera Pablo Biró, y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), encabezada por Juan Pablo Brey, realizan desde ayer un paro salvaje que afectó a casi 40.000 pasajeros y a unos 300 vuelos de Aerolíneas Argentinas. La medida, que culminará este mediodía, también generó inconvenientes en otras compañías.

Los gremios de pilotos y de aeronavegantes analizan nuevas medidas de fuerza ante la falta de respuesta a sus reclamos salariales y los despidos de 3 comandantes que se negaron a operar un avión que debía devolverse con el argumento de que no querían avalar “el achique” de la aerolínea de bandera.

En declaraciones a Radio Mitre, Sturzenegger aseguró que no debería haber aumento salarial para los trabajadores de la línea de bandera hasta que la compañía obtenga ganancias en sus operaciones.

“El aumento que el Gobierno puede conceder es de 0%, porque hasta que la empresa no tenga ganancia, que la puede tener, no puede venir al contribuyente a pedirle más recursos. Ellos tienen la capacidad de ordenarse, de adecuar su planta, y con los ahorros que obtengan de ahí, puedan dar los aumentos salariales. Pero no a costa de los contribuyentes”, subrayó.

Sturzenegger comparó la situación de Aerolíneas con las de otras compañías públicas, como la de los ferrocarriles, al afirmar que como puede cobrar el precio que quiere, no debería tener pérdidas. “Hay aerolíneas que compiten con ella que no tienen pérdida y se manejan con capital privado de sus accionistas. Entonces, ¿con qué derecho o qué criterio pueden pedir aumento salarial?”, se preguntó.

“La empresa la tenés que manejar con eficiencia y no con plata de los contribuyentes. No hemos querido movernos de eso”, insistió.

El ministro explicó que el Gobierno tenía la intención de privatizar Aerolíneas Argentinas, pero finalmente el Congreso rechazó esa posibilidad en la Ley Bases, por lo que apuntó a los legisladores: “Todo remite al mismo tema. O sea, la responsabilidad del Congreso con las decisiones que toma. El Gobierno podría haber tenido una solución, transferir al sector privado. No vamos a lidiar permitiendo que las exigencias o privilegios desorbitantes lo sigan pagando contribuyentes”.

En ese contexto, Sturzenegger ratificó que hay interesados en comprar la línea de bandera, resaltó el proyecto que presentaron días atrás diputados del PRO y aseguró que tendrá el apoyo de La Libertad Avanza: “Es un contexto lógico para volver a debatir en el Congreso”.

Fuente: Infobae