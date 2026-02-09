El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger (EFE)

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mantuvo este domingo un encuentro clave con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en AlUla, Arabia Saudita, con el objetivo de avanzar en la definición de la agenda 2026 del Comité Asesor sobre Crecimiento Económico.

El encuentro se produjo en un contexto sensible para la economía argentina, en **plena segunda revisión del acuerdo financiero por 20.000 millones de dólares entre el país y el organismo internacional. En paralelo, una misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi comenzó a evaluar en Buenos Aires el desempeño del programa económico pactado con el organismo, que exige el cumplimiento de metas fiscales y de acumulación de reservas.

Tras la reunión, Sturzenegger destacó en su cuenta de la red social X que “los avances en desregulación del Gobierno de Javier Milei son ejemplo para otros países”, subrayando el rol de Argentina como referente en reformas estructurales. Georgieva, por su parte, describió el intercambio como “excelente” y puso el foco en cómo aplicar los debates del Consejo Asesor de cara a los países miembros del Fondo.

Según consignan diversas fuentes, el diálogo entre Sturzenegger y la titular del FMI puso el acento en la aplicación práctica de las políticas de desregulación y crecimiento, así como en el diseño de estrategias para 2026 que permitan sostener el desarrollo económico en mercados emergentes.

La reunión llega en un momento en el que el Gobierno argentino enfrenta desafíos tanto en el frente fiscal como en el externo. En términos fiscales, se logró un superávit primario del 1,4% del PBI, por encima de la meta acordada, aunque la acumulación de reservas quedó por debajo de los objetivos pactados, obligando al país a solicitar un waiver por el desvío.

El respaldo del FMI al plan oficial y el intercambio con Georgieva refuerzan la presencia de Argentina en las discusiones internacionales sobre crecimiento económico y reformas estructurales, mientras el país aguarda los resultados de la revisión que podrían habilitar un desembolso de 1.000 millones de dólares por parte del organismo.