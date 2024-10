En el marco de la última jornada del 60° Coloquio IDEA que se realiza en Mar del Plata, el ministro de Desregulación y Transformación del estado, Federico Sturzenegger expuso su visión en la Temática “La necesidad de liberarnos del Estado” y aseguró que llegará una etapa de recortes de gastos “más profunda”.

Bajo un título que denota ideología, el referente afirmó: "Elegimos esta denominación, La necesidad de librarnos del Estado porque eso representa justamente la misión que tenemos desde el Gobierno, primero en el sentido del peso que nos impone con un gasto exorbitante y por consiguiente una carga impositiva inmensa. Y también para liberarnos de todas las regulaciones que nos hacen la vida difícil y más costosa".

“Para entender el pensamiento de Milei hay dos ideas centrales: la primera es equilibrio fiscal y la segunda es la libertad económica", indicó.

Asimismo, sumó que referencias sobre el equilibrio fiscal: “Con el gobierno de La Libertad Avanza el gasto público bajó de 40 a 33 puntos del PBI” y sentenció que la única forma de reducir el ingreso de los impuestos es mediante "la baja de costos" y en ese sentido expresó hacia los empresarios allí presentes: “No nos pidan bajar impuestos porque si lo hacen y el gasto se mantiene igual, ese que bajamos, a alguien se lo tenemos que cobrar. Ustedes nos tienen que pedir que bajemos el gasto, porque es menos impuestos que le cobramos al conjunto de la sociedad. Por favor destierren y tachenlo, apóyennos en ese ejercicio de bajar gastos”.

En ese marco, Sturzenegger anticipó que comenzará una etapa de mayores recortes de gastos, algo que definió como una “deep motosierra”: “Dar créditos no es una tarea del gobierno, lo es del sector financiero. Si lo puede hacer el sector privado, no tiene por qué hacerlo el público” y así sumó que “se incrementarán los despidos de empleados estatales que no cumplan los requisitos necesarios para estar en el cargo” y que por lo tanto se evaluará al menos a unas 40 personas a fin de año.

A continuación, el Ministro también expuso con respecto a la desregulación del sector privado para “sacarle la sombra que lo molesta” y criticó: “En el momento en el que el Estado se corre, es donde deben entrar ustedes, porque si no es ahí, entonces cuándo”.

Y a su vez, afirmó la baja de ciertos impuestos como el inflacionario, el impuesto PAIS, Bienes Personales, aranceles, ITI y la deuda pública". En esto último especificó: “la deuda argentina en pesos constantes bajó un 30% en lo que va del año y constante en dólares”.

“Esta baja significativa de más de 5 puntos del PBI tuvo un efecto de cero en el mismo. EL nivel de actividad económica de diciembre del 2023 y el último dato están básicamente compartiendo el nivel. Pero por su parte, el de la producción industrial está más alto. No hemos podido compensar todo lo que compensó el Kirchnerismo porque no se puede hacer eso en 10 meses pero desde el momento en el que asumió Javier Milei, la economía está más fuerte. El sector privado ganó 5% del PBI en lo que va del año”, concluyó el referente de Desregulación.