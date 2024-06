Stormy Daniels, la ex actriz porno en el centro del caso que llevó a Donald Trump a ser declarado culpable de fraude contable en un juicio penal, pidió que el ex presidente y actual candidato republicano a la Casa Blanca vaya a la cárcel, en una entrevista publicada en la prensa británica.

"Creo que debería ser sentenciado a cárcel y a algún servicio comunitario trabajando para los menos favorecidos, o siendo un saco de boxeo voluntario en un refugio para mujeres", dijo Daniels el sábado al periódico británico Daily Mirror.

Esta es la primera entrevista de Daniels desde que un jurado de Nueva York declaró culpable el jueves al ex presidente de 34 cargos por falsificación de documentos contables para esconder un pago destinado a silenciar a la ex actriz, que afirma que tuvo relaciones con el magnate, algo que él desmiente.

Daniels, de 45 años, asegura que recibió un pago de 130.000 dólares para evitar un escándalo sexual en la recta final de la campaña de 2016 que llevó a Trump a la Casa Blanca.

Puede interesarte

"Estar ante el tribunal fue muy intimidante para mí, con los miembros del jurado mirándome", contó la mujer que usa un nombre artístico, pero que legalmente se llama Stephanie Clifford. "Como siempre dije, yo he estado diciendo la verdad todo el tiempo".

El testimonio de Daniels fue uno de los momentos más comentados del juicio, ya que contó detalles de la relación sexual que tuvo con el magnate en 2006.

"Esto no ha terminado para mí. Para mí, esto nunca se va a terminar", señaló la mujer, que sostuvo que aunque Trump sea declarado culpable, ella tiene que convivir para siempre con este "legado".

El republicano de 77 años, que calificó el proceso en su contra de "injusto", fue liberado sin fianza tras la audiencia esta semana.

Trump fue declarado culpable de 34 cargos penales por un jurado de 12 neoyorquinos que dio su veredicto histórico el jueves, en una decisión que sacudió la campaña electoral para las presidenciales del 5 de noviembre.

Puede interesarte

Lo encontraron responsable de haber ocultado en los balances de su empresa un pago de 130.000 dólares para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels, que había tenido sexo con él y que si hablaba podría haberlo perjudicado en su campaña electoral de 2016, que lo llevó a la presidencia.

El ex mandatario podría ser condenado a cuatro años de cárcel por cada cargo, pero es más probable que sea sentenciado a libertad condicional, ya que no tiene antecedentes. Aun así, no está inhabilitado para continuar su campaña electoral, incluso en el improbable caso de que vaya a la cárcel.

Fuente: Clarín