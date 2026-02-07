El excantante y bajista de The Police anunció a través de un video en redes sociales la salida del próximo álbum de los artistas argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, previsto para el 19 de marzo de 2026.

En la grabación, Sting aparece interpretando un personaje humorístico y relata cómo conoció al dúo durante una visita a Argentina, asegurando haberlos acompañado durante un proceso creativo que desembocó en este lanzamiento.

El anuncio tomó por sorpresa a la escena musical, ya que el dúo había pospuesto previamente la publicación de su álbum Top of the Hills y suspendido su gira para priorizar su bienestar personal tras un período de intensa exposición.

La aparición de Sting no solo confirmó la fecha de estreno del nuevo material, sino que también marcó un regreso simbólico para Ca7riel y Paco Amoroso, quienes han alcanzado reconocimiento internacional en los últimos años.

