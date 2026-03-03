Eduardo "Chacho" Coudet fue confirmado oficialmente como nuevo director técnico de River Plate en reemplazo de Marcelo Gallardo.

Durante la charla, se refirió al mal momento deportivo, la salida del entrenador y la llegada de Eduardo Coudet como nuevo director técnico, además de enviarle un mensaje directo a los hinchas.

Ads

Di Carlo remarcó la necesidad de fortalecer la estructura institucional del área de fútbol:

“Tenemos que robustecer la estructura de fútbol. Vamos a buscar un Director Deportivo y no vamos a traer a alguien por cartel, sino por metodología. Necesitamos una persona que genere información para poder tomar mejores decisiones. Y si para producir esa información es necesario crear nuevas áreas, como scouting, se hará. Es parte del proceso que queremos impulsar”.

Ads

El presidente también pidió mesura en este contexto adverso y llamó a evitar que las críticas perjudiquen al plantel:

“Si nosotros somos hostiles contra los jugadores, no hacemos otra cosa que atentar contra nosotros mismos”.

Ads

En esa misma línea, agregó:

“Debemos tener un compromiso con River. La situación es compleja y nos genera mucha frustración, pero no por eso debemos convertir la reprobación hacia los jugadores en algo crónico”.

Por último, dejó un mensaje claro para los simpatizantes:

Ads

“Al hincha de River le pido que salga de la negatividad. Yo, como presidente, y toda la Comisión Directiva creemos en estos jugadores”.

