La biotecnológica Unibaio, surgida de grupos de investigación de Exactas y Naturales e Ingeniería y acompañada por la incubadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, fue distinguida en Roma por la FAO y el World Food Forum como Innovación del Año 2025.

La compañía desarrolló, con nanotecnología, un aditivo en polvo a base de quitina/quitosano, obtenido de residuos de langostino, que potencia la eficacia de agroquímicos y permite reducir su uso, con impacto en rendimiento, costos y huella ambiental.

“Nos postulamos entre 1.500 iniciativas de todo el mundo; quedamos ocho finalistas y ganamos nuestra categoría (Agro) y el premio general”, explicó a El Marplatense Matías Figliozzi, cofundador de Unibaio.

“Para Naciones Unidas el desafío es doble: producir más alimento para una población creciente y hacerlo de modo sustentable. Este reconocimiento nos abre puertas con grandes empresas y decisores que sería impensado alcanzar desde Argentina”, agregó.

La startup está en pilotos comerciales con la alimenticia Carozzi (Chile), con productores de papa en Argentina y ensayos próximos en manzanas en EE.UU.. Además, “cuatro grandes agroquímicas del mundo están probando la tecnología” y la empresa explora acuerdos de licenciamiento global; según informaron sus fundadores, ya desarrolla un convenio con Bayer.

Figliozzi destacó el rol de la incubadora universitaria en el salto del laboratorio al mercado: “Fue clave para que nuestras socias científicas se animaran a transformar papers en soluciones. Ese puente con la UNMDP nos marcó el camino”.

De cara a lo que viene, el objetivo es cerrar validaciones, escalar producción con residuos de la pesca que hoy se acumulan en Mar del Plata y Patagonia, y alinearse con las metas regulatorias, como la reducción del uso de agroquímicos en la UE para 2030. “No hay nada más potente que una innovación que conviene al productor y conviene al planeta”, cerró.