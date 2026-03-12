Keir Starmer destituyó a Peter Mandelson como embajador británico en Estados Unidos en septiembre de 2025, pero ha tenido que hacer frente a duras críticas por su decisión de nombrar a este veterano político laborista. (Carl Court/Getty Images)

El primer ministro británico Keir Starmer recibió una advertencia explícita sobre el "riesgo reputacional" que implicaba designar a Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, según archivos de diligencia debida publicados este miércoles por el Gobierno británico.

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El informe, entregado a Starmer en diciembre de 2024, detallaba que la relación de Mandelson con el financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein se extendió entre 2002 y 2011, incluso después de la primera condena de Epstein en 2008. Según el documento, Mandelson se alojó en la casa de Epstein mientras este cumplía prisión, en junio de 2009.

Jonathan Powell, asesor de seguridad nacional de Starmer, calificó el proceso de nombramiento como "inusualmente apresurado" y dijo haber planteado preocupaciones sobre la reputación de Mandelson antes de la designación.

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Starmer despidió a Mandelson en septiembre de 2025, tras la publicación de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que evidenciaron la profundidad de su vínculo con Epstein. Un segundo lote de documentos, divulgado en enero, profundizó el escándalo. Los abogados de Mandelson reclamaron el pago del resto de su contrato, unos 730.000 dólares, pero recibieron cerca de 100.000.

En febrero, la policía británica arrestó a Mandelson bajo sospecha de haber filtrado información sensible del Gobierno a Epstein. Fue liberado tras ser interrogado y permanece bajo investigación. Mandelson negó cualquier delito.

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Fuente: CNN