El equipo “marista” superó por penales australianos a Mar del Plata Club en el clásico que definió la Copa “Mar y Sierras” en Mar del Plata. En la rama masculina, Uncas de Tandil se quedó con el triunfo en la final ante MDQ 06 Hockey Club por 2 a 1.

Sporting se quedó con el clásico y a Copa “Mar y Sierras”

Se cerró esta noche el primer torno oficial de la temporada para el hockey de Mar del Plata. La Copa “Mar y Sierras” coronó a Sporting en la rama femenina superando en la final al clásico rival Mar del Plata Club en los penales y a Uncas de Tandil en la rama masculina después de vencer 2-1 a MDQ 06 Hockey Club.

La primera definición fue en la rama femenina donde tanto Mar del Plata Club como Sporting tenían la ventaja para la fecha de la mañana. Las maristas superaron 3-2 a Los Cardos y se metieron sin problemas en la final, mientras que las de Santa Celina luego de igualar 1-1 con Uncas, se quedó con el otro pasaje.

Habría clásico en la final. Fue empate 1-1 con los goles de Candela Ganduglia a los 22 minutos y el posterior empate Victoria Filinich para coronar al campeón recién a través de los penales australianos. Ahí, los nervios son grandes protagonistas, pero aún así, la efectividad de Sporting tuvo preponderancia ya que con los goles de Agustina Álvarez y Clara Rodríguez Coddington pudieron imponerse 2-1 ya que en el campeón marplatense marcó Candela Fruttero. Buena forma de comenzar la temporada para el equipo de Horacio Asencio que tuvo un gran 2023 y empieza el 2024 como campéon.

Dentro de las definiciones del día, Trinity e IDRA se enfrentaron por el tercer puesto y hubo victoria del equipo “Tricolor” por 2-1 con tantos de Candela Aguin y Camila Salvatierra; en tanto que el provisorio empate fue de Pilar Zabala. Con sendos triunfos por 2-1, Independiente terminó quinto, Uncas sexto, Los Cardos séptimo y Los 50; octavo.

En la rama masculina, Uncas se llevó el premio mayor a Tandil. En el cierre de la primera fase, superó 4-0 a CET de Pinamar y se adjudicó el primer puesto de la zona. Lo mismo pasó con MDQ 06 Hockey Club que derrotó a Independiente de Tandil por 2-1. En el duelo definitivo, fue triunfo visitante por 2-1 en un partido de mucho ritmo y también intensidad.

El tercer lugar del podio se lo quedó Independiente de Tandil que terminó goleando por 6 a 2 a Remo de Azul. Estudiantes de Olavarría fue quinto superando a CET de Pinamar por 5-3 y en el séptimo puesto, Náutico venció 1-0 a Libertad con el gol de Tomás Serio.

RESULTADOS – FEMENINO

CMH – Los 50 (Tandil) vs. Trinity 0-3

Estadio Panamericano – Independiente (T) vs. IDRA 0-1

Estadio Panamericano – Mar del Plata Club vs. Uncas (T) 1-1

CMH – Sporting vs. Los Cardos 3-2

Por el 7° Puesto – CMH – Los 50 (T) vs. Los Cardos (T) 1-2

Por el 3° Puesto – Estadio Panamericano – Trinity vs. IDRA 2-1

Final – Estadio Panamericano – Mar del Plata Club vs. Sporting 1-1 (1-2)

Por el 5° Puesto – CMH – Uncas (T) vs. Independiente (T) 1-2

POSICIONES FINALES

1° Sporting

2° Mar del Plata Club

3° Trinity

4° IDRA

5° Independiente (T)

6° Uncas (T)

7° Los Cardos (T)

8° Los 50 (T)

RESULTADOS – MASCULINO

Estadio Panamericano – Uncas (T) vs. CET (P) 4-0

CMH – Libertad vs. Remo (Azul) 1-5

Estadio Panamericano – MDQ 06 HC vs. Independiente (T) 2-1

CMH – Estudiantes (O) vs. Náutico 4-2

Por el 7° Puesto – CMH – Náutico vs. Libertad 1-0

Por el 3° Puesto – Estadio Panamericano – Independiente (T) vs. Remo (A) 6-2

Por el 5° Puesto – CMH – Estudiantes (O) vs. CET (P) 5-3

Final – Estadio Panamericano – MDQ 06 HC vs. Uncas (T) 1-2

POSICIONES FINALES

1° Uncas (T)

2° MDQ 06 HC

3° Independiente (T)

4° Remo (Azul)

5° Estudiantes (O)

6° CET (Pinamar)

7° Náutico

8° Libertad