Sporting volvió a ratificar su buen presente. El equipo de Horacio Asencio venció esta tarde en el Estadio Panamericano por 2 a 1 a IDRA en la final femenina del Campeonato Regional de Clubes "A" que se jugó en nuestra ciudad y ganó su segundo trofeo de la temporada, pero sin dudas el más importante que tenía en el año.

No fue un partido nada fácil para los dos planteles porque se empieza a sentir el cansancio y la acumulación de minutos y tensiones. Sin embargo, las chicas "maristas" conducidas por la experiencia de su capitana Agustina Álvarez elegida como la mejor jugadora de la final, se pudo llevar el premio mayor. Justamente fue la delantera la que abrió el marcador a los 7 minutos del segundo cuarto. Fue un partido con varias tarjetas y recién pudo llegar a la igualdad el plantel de Franco Pezzelato a los 6 minutos del tercer parcial a través de Martina Fernández Uzquiano. El juego iba camino a los Shoot Out pero apareció una de las goleadoras del torneo. Zoe Kachmaryk, que ayer marcó el único tanto de la semifinal, se encargó de anotar a 8 del final, el gol que el daría el título a su club.

Después del festejo vino la premiación y ahí las dos jugadoras en cancha que están dentro del proceso del Pre-Seleccionado Nacional Junior, se llevaron los otros premios individuales. Pilar Robles fue la mejor del torneo y Catalina Bustillo la Arquera más destacada.

Completando la actividad del día, Trinity ocupó el último escalón del podio luego de vencer a Sportiva de Bahía Blanca por 2 a 1. Los goles de ese partido fueron de Celina Muñoz y Candela Aguin. En los puestos de reclasificación, Banco Provincia perdió 3-1 ante Los Cincuenta de Tandil (Micaela Curuchet) y Universitario pudo conseguir su primera victoria del certamen al superar a Social Junín por 4 a 0 con las anotaciones de Milagros Pascual, Yanina Saud, Magalí Sangla y Abril Sánchez Orrego.

Entre los caballeros, Libertad que tuvo un fin de semana inolvidable, cerró el torneo jugando por el tercer puesto y fue derrota 3 a 1 ante Atlético Villegas. Lucas Serrano fue el autor del gol para los marplatenses que quedaron cerca de sumar otro podio histórico.

ONCE UNIDOS CAMPEÓN EN TANDIL

Fue una semana perfecta la que tuvo Once Unidos en el Campeonato Regional de Clubes "B" que se desarrolló en Tandil. El plantel de Matías Latcherre alcanzó la final y ahí venció esta tarde a El Nacional por 2 a 0 para darle una coronación a sus aspiraciones de campeonato y ascenso.

También fue un partido duro y con muchas tarjetas, algunas verdes, otras amarillas y hasta una roja para María Paz Aispuro en El Nacional. Eso lo supo aprovechar el combinado marplatense con los goles de María Constanza Calvi, luego elegida como la Mejor Jugadora de la Final, y por Juana Elía una de las cinco goleadoras que tuvo el campeonato junto a Sofía Paglione de CUDS.

Once Unidos celebra el título en Tandil. (Foto: Federación Bonaerense de Hockey)

Justamente el conjunto de La Josefa se quedó con el tercer lugar luego de vencer a Saladillo por 1-0 con el gol de Consuelo Altube. Por último, Del Valle de Necochea se ubicó en el sexto puesto tras empatar 1-1 con Remo de Azul (gol de Rosario Ortiz) pero luego caer en los penales australianos por 3 a 2.

POLIDEPORTIVO VILLA GESELL COMPLETÓ UNA IMPORTANTE EXPERIENCIA

El equipo gesellino, flamante ascendido a la Línea "A" en el ámbito local, completó el Regional de Clubes "C" en Monte Hermoso. En el último encuentro, se enfrentó con Lobos Athletic Club luego de haber perdido la plaza para la Asociación Local.

En ese cotejo terminaron empatados 2 a 2 con goles de Johanna Benítez y María Fernanda Jara, pero cuando fueron a penales, el rival se terminó imponiendo por 3 a 2 por lo que Polideportivo terminó en el octavo lugar del campeonato.

TALLERES Y RIVER, CUARTOS EN BAHÍA BLANCA

Los Regionales de Clubes "D" y "E" terminaron esta tarde en Bahía Blanca con una intensa participación de los equipos locales. En el certamen de mayor nivel, Talleres tenía que jugar por el tercer puesto y le tocó caer por penales australianos ante Viajantes de Pergamino. El gol en el cotejo fue de Oriana Valastro. Cuando fueron a la definición, hubo un sólo gol y fue 1-0 para el rival.

Además, Náutico y Campo de Pato de Balcarce se enfrentaron por segunda vez en el certamen. Esta vez el triunfo le correspondió a las del puerto marplatense por 2-1. Valentina Guerrieri y Josefina Almirón fueron las goleadoras del conjunto de Nicolás Akel, mientras que el descuento balcarceño fue de Agustina Caroleo.

El Regional "E" tuvo a River como el mejor representante local ubicandose en el cuarto puesto. Las dirigidas por Alberto Lizundia perdieron hoy 5-0 ante Centro Blanco y Negro. A pesar de ello, Andrea Pereyra fue elegida como la mejor arquera del campeonato.

Sporting "B" finalmente se quedó con el quinto puesto venciendo a Atlético Villegas 1-0 con el gol de Sofía Belber y Banco Provincia "B" terminó en el octavo lugar luego de caer por penales australianos ante Unión de Tornquist por 3-2 luego de igualar 3-3 en el tiempo reglamentario. Sofía Marcaida, Mónica Rodríguez y Julieta Parson fueron las goleadoras del cotejo.

RESULTADOS - CRC "A" EN MAR DEL PLATA

CMH - Triangular - Náutico vs. Sirio (CABALLEROS) 2-2

Estadio Panamericano - Por el 7° puesto - Universitario vs. Social Junín 4-0

CMH - Por el 5° Puesto - Banco Provincia vs. Los Cincuenta (T) 1-3

Estadio Panamericano - Por el 3° puesto - Libertad vs. Atl. Villegas 1-3

Estadio Panamericano - Por el 3° puesto - Trinity vs. Sportiva (BB) 2-1

Estadio Panamericano - Por el 1° Puesto - Universitario BB vs. Saladillo 2-0

Estadio Panamericano - Por el 1° Puesto - IDRA vs. Sporting 1-2

POSICIONES FINALES - MASCULINO

1° Universitario (BB)

2° Saladillo

3° Atl. Villegas

4° Libertad

5° Sirio Libanés

6° Pacífico

7° Náutico

POSICIONES FINALES - FEMENINO

1° Sporting

2° IDRA

3° Trinity

4° Sportiva (BB)

5° Los Cincuenta (T)

6° Banco Provincia

7° Universitario

8° Social (Junín)

Mejor Jugadora del Torneo: Pilar Robles (IDRA)

Mejor Arquera del Torneo: Catalina Bustillo (Sporting)

Mejor Jugadora de la Final: Agustina Álvarez (Sporting)

Goleadoras: Zoe Kachmaryk (Sporting), Giuliana Gorosito (IDRA) y Martina Lasarte (Los Cincuenta) 3 goles

RESULTADOS - CRC "B" EN TANDIL

Por el 7° Puesto - Los Cardos (T) vs. Independiente 6-1

Por el 5° Puesto - Del Valle (N) vs. Remo (Azul) 1-1 (2-3)

Por el 3° Puesto - Saladillo vs. CUDS 0-1

Por el 1° Puesto - Once Unidos vs. El Nacional 2-0

POSICIONES FINALES

1° Once Unidos

2° El Nacional

3° CUDS

4° Saladillo

5° Remo (Azul)

6° Del Valle (N)

7° Los Cardos (T)

8° Independiente

Mejor Jugadora de la Final: María Constanza Calvi (Once Unidos)

Goleadora: Juana Elía (Once Unidos)

RESULTADOS - CRC "C" EN MONTE HERMOSO

Por el 7° Puesto - Lobos AC vs. Polideportivo Villa Gesell 2-2 (2-1)

Por el 5° Puesto - Estudiantes (O) vs. Trenque Lauquen 2-3

Por el 3° Puesto - Argentino vs. El Nacional "B" 0-1

Por el 1° Puesto - Gimnasia vs. Puerto Belgrano 2-2 (1-2)

POSICIONES FINALES

1° Puerto Belgrano

2° Gimnasia

3° El Nacional "B"

4° Argentino

5° Trenque Lauquen

6° Estudiantes (O)

7° Lobos AC

8° Polideportivo Villa Gesell

RESULTADOS - CRC "D" EN BAHÍA BLANCA

Por el 7° Puesto - Porteño vs. Barrio Norte 1-0

Por el 5° Puesto - Campo de Pato (B) vs. Náutico 1-2

Por el 3° Puesto - Talleres vs. Viajantes 1-1 (0-1)

Por el 1° Puesto - Tiro Federal vs. Argentino 1-3

POSICIONES FINALES

1° Argentino

2° Tiro Federal

3° Viajantes

4° Talleres

5° Náutico

6° Campo de Pato (B)

7° Porteño

8° Barrio Norte

RESULTADOS - CRC "E" EN BAHÍA BLANCA

7° Puesto - Unión vs. Banco Provincia "B" 3-3 (3-2)

5° Puesto - Sporting "B" vs. Atlético Villegas 1-0

3° Puesto - River vs. Centro Blanco y Negro 0-5

1° Puesto - Atlético Roque Pérez vs. Coronel Suárez 1-1 (1-2)

POSICIONES FINALES

1° Coronel Suárez

2° Atl. Roque Pérez

3° Centro Blanco y Negro

4° River

5° Sporting "B"

6° Atl. Villegas

7° Unión (Tornquist)

8° Banco Provincia "B"

Mejor Arquera: Andrea Pereyra (River)