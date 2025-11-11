El próximo sábado 15 de noviembre, desde las 9 horas, se desarrollará en las instalaciones de la Villa Marista la 4ª edición del Encuentro “Ricky Grosse” de rugby prejuvenil, destinado a las categorías M13 y M14. La actividad es organizada por el IPR Sporting Club de Mar del Plata y se enmarca en los festejos por el 110º aniversario de la institución marista.

Ads

El encuentro contará con la participación de destacados clubes de diferentes regiones del país, entre ellos Neuquén RC, Lasalle y Cha Roga (Santa Fe), Urú Curé (Córdoba), Los Cardos y Los 50 (Tandil), Santa Rosa RC, San Patricio (Corrientes), Alumni, Belgrano Athletic y San Cirano, además de las entidades locales Pueyrredón RC, Unión del Sur, Mar del Plata Club y el conjunto anfitrión, Sporting.

Puede interesarte

La jornada lleva el nombre de Ricardo “Ricky” Grosse, figura muy querida en el club, a quien se le rinde homenaje cada año. Grosse fue un colaborador incansable, generoso y comprometido con el crecimiento del rugby marista, desempeñándose en distintos roles: dirigente, entrenador, manager y capitán general, siempre guiado por la humildad y la vocación de servicio.

Ads

Fallecido prematuramente en 2021, su legado continúa presente en cada rincón del club, especialmente en el impulso al desarrollo del rugby infantil, uno de sus mayores anhelos. Gracias al esfuerzo sostenido de entrenadores, padres y voluntarios, ese sueño sigue vigente y se renueva en cada edición de este encuentro.

Con espíritu deportivo y camaradería, el evento promete una jornada de aprendizaje, integración y homenaje, reafirmando los valores que caracterizan a la gran familia del rugby marista.

Ads