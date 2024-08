El diputado provincial Germán Kiczka es buscando intensamente por la Justicia acusado de tenencia y distribución de material de explotación sexual de menores. En plena investigación y antes de que se librara la orden de detención en su contra, brindó una entrevista donde aseguró que es inocente. “Yo soy gente de bien, soy transparente, no tengo nada que esconder”, dijo.

El legislador, a quien le quitaron los fueros, está prófugo, pero hace apenas dos semanas habló con un medio local, donde pidió que la causa se esclarezca lo antes pronto e insistió en que todo se trataba de “una persecución política”.

“En el marco de esta investigación, el juez decide que debe hacerme un allanamiento también para revisar en mi casa lo que yo pueda tener ahí. Se acercaron cinco meses después de haber hecho el primer allanamiento en la casa de mi familia. Jamás me respaldé en los fueros, ni mucho menos. Inmediatamente, me puse a disposición. Considero que es sumamente importante colaborar con la investigación y que se llegue a la verdad absoluta de todo esto y yo soy el que más me urge”, manifestó durante la charla.

Además, habló sobre los diferentes dispositivos electrónicos que le secuestraron. “Se han instalado en la propiedad, han llevado solo tres elementos que son la computadora de mi hija de trabajo y dos teléfonos personales. Mientras hacía la requisa ya se pusieron in situ a peritar mi computadora dos técnicos de la policía, no habiendo encontrado nada. Pero por supuesto, igualmente se la llevan para hacerle un peritaje más profundo y eso es todo lo que han retirado, incautado”, sostuvo.

Tras ello, señaló que lo que más le preocupaba era que lo estuvieron queriendo relacionar con algo que él no tenía “nada que ver”. “Si se considera que para acelerar esto y para investigar lo más profundo posible es necesaria mi renuncia, yo lo hago sin titubear”, expresó.

“Que los que sean malos estén presos y que la gente de bien este libre. Yo soy una gente de bien, soy transparente, no tengo nada que esconder”, insistió en diversas oportunidades durante la entrevista.

Por otra parte, el diputado aseguró que nunca trato de frenar la investigación y que siempre se puso a disposición del juez. “Hoy la única forma de demostrar mi inocencia es que una investigación diga ‘sí, Germán no tenían lo que dicen que tenía’”, manifestó.

Asimismo, Kiczka dijo que hubo “muchas incongruencias en el procedimiento” que lo hicieron dudar sobre la investigación y habló sobre la situación de su hermano. “Nunca fue llevado a la causa, de golpe quieren hacer una investigación, después de cinco meses. Tampoco habría sido un problema que vayan a mi casa, no tengo nada que ocultar, pero si me preocupa que haya una cizaña ahí, que me quieran relacionar con elementos electrónicos con los que no tengo nada que ver, y detalles de la investigación que me parece que no se llevaron a cabo como debería ser”, declaró con el medio local.

Consultado por el periodista sobre el contenido de los dispositivos, respondió sin titubear: “En mi computadora no hay material pornográfico y en mi celular tampoco”.

Sobre el final, el diputado dijo que sospecha de “una persecución política”, aseguró que va a “luchar hasta las últimas consecuencias” y señaló que el delito por el que lo acusan es “aberrante”.

“Mi posición es decir que investiguen, si el juez me llaman seis mil veces, iré seis mil veces. Acá está en juego mi nombre, mi reputación. Trabajé toda mi vida, mi pareja trabajó toda su vida, si tenemos lo que tenemos es a fuerza de trabajo, no le hicimos nunca el mal a nadie, siempre estamos tratando de ayudar”, insistió.

Fuente: TN