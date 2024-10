“Soy el elegido”. El video se conoció en las últimas horas, y Nicholas Prosper (18) lo posteó el mismo día que asesinó a su madre, la marplatense Juliana Falcón de Prosper, y a dos de sus tres hermanos menores, Kyle (16) y Giselle (13).

El caso conmociona a la ciudad inglesa de Luton, a 60 kilómetros de Londres. Los crímenes ocurrieron hace una semana, alrededor de las 5.30 de la madrugada del pasado viernes. Nicholas baleó a los tres.

El video que difundió, el chico lo habría subido a su Facebook el mismo día del crimen. En él, con un gorro amarillo puesto y mirando a cámara, habla de personajes y situaciones del videojuego basado en la serie "The Walking Dead".

Dice que "el 30 de junio, mi hermana decidió tomar decisiones incorrectas" y luego cita "Un episodio de la primera temporada de los juegos de The Walking Dead" y sigue: "Y por eso su rostro será mutilado más de lo necesario".

También recuerda "un video de Living Echoes en YouTube, lo mejor de Lee y Clementine, edición definitiva. Era una recopilación y decidió matar a Larry frente a Clementine, y luego me enteré de que decidió matar a St. John's frente a Clementine".

En ese momento del video hace una pausa, respira y afirma: "Soy el elegido, elegido por Clementine. Me dejo guiar, como los cristianos se dejan guiar por Jesucristo, y no habrá más asesinatos de Larrys frente a Clementine, no habrá más asesinatos de St. Johns frente a Clementine, y el contenido general de Clementine se preservará, se maximizará”.

“Ese es el mensaje que quiero transmitir", cierra.

Puede interesarte

Cómo fueron los asesinatos

Vecinos del complejo de edificios donde vivía la familia en el barrio de Leabank alertaron a la policía tras escuchar gritos y disparos. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Juliana, que era marplatense y había emigrado al Reino Unido hace casi tres décadas, y a sus hijos gravemente heridos por los disparos. A pesar de los intentos por salvarlos, los tres fallecieron en el departamento.

Nicholas, el mayor de los cuatro hijos que la argentina había tenido con Ray Prosper, su esposo británico, fue detenido a unos 600 metros del edificio y en su poder se encontró el arma utilizada.

Según informó la BBC, Nicholas había comprado el arma sin autorización, y fue imputado por ese cargo además de los crímenes de su familia. También lo imputaron por la posesión del arma y por la posesión de un cuchillo de cocina en un espacio público.