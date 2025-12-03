Sorteo de carpas en Punta Mogotes: récord de inscriptos y última semana para participar
Son más de 60.000 personas las anotadas en apenas dos semanas. La convocatoria continuará hasta el próximo jueves 11.
La Administración de Punta Mogotes informó que la inscripción para el tradicional sorteo de 100 carpas gratuitas alcanzó un récord histórico: más de 60.000 personas ya completaron el formulario en apenas dos semanas. La convocatoria, abierta a marplatenses y turistas de todo el país, continuará vigente hasta las 09:00 del jueves 11.
Por quinto año consecutivo, la iniciativa busca acercar a los visitantes la posibilidad de acceder sin costo a un espacio equipado frente al mar. La participación es totalmente gratuita y el sorteo se realizará el mismo jueves 11 a las 11:00, con la fiscalización de un escribano público y transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram @puntamogotesmdq.
El administrador Fernando Maraude destacó que “la respuesta de la gente supera cada año nuestras expectativas. Este es el quinto sorteo consecutivo y vemos una participación masiva, tanto de vecinos de Mar del Plata como de otras ciudades del país”.
Punta Mogotes cuenta con 24 balnearios, locales comerciales, propuestas gastronómicas y actividades deportivas como vóley, fútbol y pádel, consolidándose como uno de los destinos más completos del verano argentino.
