La Administración de Punta Mogotes informó que la inscripción para el tradicional sorteo de 100 carpas gratuitas alcanzó un récord histórico: más de 60.000 personas ya completaron el formulario en apenas dos semanas. La convocatoria, abierta a marplatenses y turistas de todo el país, continuará vigente hasta las 09:00 del jueves 11.

Por quinto año consecutivo, la iniciativa busca acercar a los visitantes la posibilidad de acceder sin costo a un espacio equipado frente al mar. La participación es totalmente gratuita y el sorteo se realizará el mismo jueves 11 a las 11:00, con la fiscalización de un escribano público y transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram @puntamogotesmdq.

El administrador Fernando Maraude destacó que “la respuesta de la gente supera cada año nuestras expectativas. Este es el quinto sorteo consecutivo y vemos una participación masiva, tanto de vecinos de Mar del Plata como de otras ciudades del país”.

Punta Mogotes cuenta con 24 balnearios, locales comerciales, propuestas gastronómicas y actividades deportivas como vóley, fútbol y pádel, consolidándose como uno de los destinos más completos del verano argentino.

