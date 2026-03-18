Dos hombres fueron aprehendidos en una vivienda de la zona Güemes, tras un operativo policial iniciado a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de intrusos en el interior del inmueble.

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Al arribar al lugar, personal del Grupo de Prevención Motorizada, junto a efectivos de otras dependencias, constató que el portón de acceso se encontraba abierto, por lo que procedieron a ingresar con el objetivo de despejar la propiedad.

Durante el operativo realizado en la vivienda de Rawson al 1400, los efectivos lograron aprehender a uno de los sospechosos, de 31 años, oculto entre arbustos en el patio trasero, mientras que el segundo, de 19, fue hallado escondido en una habitación del segundo piso.

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Según se estableció, ambos habían ingresado al inmueble a través de una ventana e intentaban sustraer distintos elementos. La propietaria, en tanto, constató daños en la vivienda, entre ellos la desconexión de una caldera y la rotura de mobiliario en el baño.

Los aprehendidos, ambos en situación de calle, fueron trasladados a la Unidad Penal N°44 de Batán. La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Ana Caro, dispuso la formación de una causa por el delito de hurto con escalamiento en grado de tentativa, además de las diligencias de rigor.

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En cuanto a los antecedentes, el imputado de 31 años registra hurto en grado de tentativa, desobediencia y daño, tentativa de hurto agravado de vehículo en la vía pública, robo en la vía pública, entre otros. Mientras, el joven de 19 posee registros por hurto agravado automotor, múltiples hechos de hurto y tentativa de hurto, robo calificado en poblado y en banda, entre otros.