Durante la mañana de este lunes, un hombre de 28 años fue aprehendido en Alvarado al 7200 luego de ser sorprendido por personal policial cuando intentaba robar pertenencias del interior de un vehículo.

El hecho fue detectado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que alertaron al Comando de Patrullas y a efectivos de la Comisaría 12ª. Al llegar al lugar, los uniformados visualizaron a dos individuos forzando un Peugeot y, tras una breve persecución a pie, lograron detener a uno de ellos.

El aprehendido fue puesto a disposición del fiscal de Flagrancia, Facundo De la Canale, quien avaló el procedimiento y dispuso su imputación por robo en grado de tentativa. El acusado fue trasladado a sede judicial junto con las actuaciones correspondientes. La investigación continúa para dar con el segundo sospechoso, que logró escapar del lugar.

