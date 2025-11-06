Con una extensa trayectoria en la música, la cantante de tango y presidente de la Sociedad de admiradores de Carlos Gardel de Mar del Plata en su pasó por El Marplatense contó sobre su carrera como cantante y sus inicios en la sociedad gardeliana.

Ads

Soraya Ruth, quien es conductora de radio de Proyecto Tango, es parte de la Sociedad gardeliana de Mar del Plata, ente que en la actualidad preside: “formo parte de la sociedad desde mas de 20 años, cuando descubrí que había una sociedad gardeliana en Mar del Plata empecé a ser parte de reuniones, de charlas. Pero nunca pensando en ingresar en la comisión ni mucho menos”.

Sobre cómo fue ese momento recordó: “cuando estaba por cumplir 50 años la institución, se realizó una reunión, donde se comunicó que por decisión unánime de la comisión directiva y los socios se había decidió que por primera vez en la historia una mujer sea presidenta. Cuando me nombraron a mí, no lo podía creer”.

Ads

Ruth manifestó que se diferencia del resto porque no canta tangos clásicos ni comunes. “Siempre van a encontrar en mí tangos que no se conocen. Me gusta buscar y sacar a la luz aquellos que merecen ser descubiertos por la gente”, afirmó.

Ads