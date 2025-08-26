El debut de Solana Sierra en su Grand Slam favorito no tuvo un cierre positivo para la jugadora marplatense. Esta tarde, por la primera rueda, cayó ante la rumana Sorana Cirstea en sets corridos y quedó fuera de competencia.

Ads

El desarrollo del partido fue distinto desde el final de la primera manga porque hubo un quiebre en el juego donde la europea ganó en confianza y pasó a dominar el duelo hasta lograr una contundente victoria.

En 1 hora y 12 minutos, la rumana consiguió imponerse por 7-5 y 6-0 con apenas un quiebre en el momento de cierre del primer parcial, pero luego tuvo otros tres de manera consecutiva para dejar sin posibilidades a Sierra.

Ads

Si bien fueron parejas en muchas de las estadísticas del encuentro, en los errores no forzados se marcó la principal diferencia. Sierra acumuló 22 a lo largo del encuentro, mientras que su rival apenas 10 y eso, acumulado al nivel de confianza que fue ganando Cirstea le sirvieron para completar una importante victoria.

Puede interesarte

Para Solana que es la única argentina en el cuadro principal, fue un paso corto pero un aprendizaje más para su evolución constante en la carrera que está desarrollando, a pesar de la ilusión que tenía de ser protagonista en un torneo con el que siempre sueña.

Ads