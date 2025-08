En el marco del conflicto que mantienen los trabajadores de las flotas congeladoras del Puerto marplatense, y tras una serie de acciones como movilizaciones y jornadas de visibilización, desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) fueron categóricos con relación a la forma de afrontar las negociaciones con las cámaras empresariales: “No vamos a entregar un solo punto de nuestro convenio colectivo de trabajo”.

Oscar Bravo, secretario general del gremio a nivel local, señaló que actualmente se encuentran “manteniendo comunicaciones con algunas empresas de manera individual, tratando de ver si alguna se quiere acoger al acuerdo de crisis 70-30 y ver a que le sirva, que pueda sacar los barcos, como fue el caso de Buenos Aires Pesca, que tiene los buques Pedrito y San Juan B.”. En ese sentido, aseguró que los que salieron “están teniendo una pesca exitosa”.

En diálogo con El Marplatense, el gremialista se refirió a las presiones que ejercen los empresarios y lo comparó con lo que sucede hacia adentro del núcleo de trabajadores. “Nosotros también tenemos la presión de la gente, que obviamente ya no aguanta más. Pero no llegamos a esta altura para entregarle algo de la gente. Ya está. El escenario hubiese sido al principio si uno tenía que ceder algo. A esta altura, con más de media campaña por la cabeza, ya está. No hay nada para ceder”, señaló.

Bravo consideró la firmeza del consejo directivo del SOMU a nivel nacional: “No va a entregar un solo punto de nuestro convenio colectivo de trabajo”. Y según detalló esta postura busca despejar rumores sobre posibles flexibilizaciones, ya que “había rumores o por ahí charlas con algunos dirigentes que tienen cierta incertidumbre o por ahí analizan la variante de algo. Pero no”.

De todos modos, Bravo remarcó que “estamos resguardados bajo la ley”, aunque reconoció que “es muy difícil llevar un mensaje de tranquilidad cuando vos estás buscando dignificar al trabajador. Es ilegal salir por debajo de lo que tenemos establecido”.

En cuanto al proceso, señaló que es necesario que las empresas presenten “memorias y balances y justifiquen que realmente la rentabilidad no es la adecuada”, a lo que remarcó que “obviamente no somos unos irracionales que no vamos a negociar, pero acá sin un papel sobre la mesa ya no hay tiempo de negociar nada”.

“Todas las negociaciones que hemos participado ronda en que nosotros tenemos que entregar algo de nuestro convenio colectivo. Entonces el día que realmente nos presenten los papeles, ¿qué vamos a entregar? Ya el año pasado perdimos la excepción del 46% de impuesto a la ganancia, tributamos un 35% de nuestro salario bruto. ¿Cuánto más tenemos que poner? ¿Vamos a terminar pagando para ir a trabajar?”, cuestión el dirigente del SOMU.

Bravo aseguró que las manifestaciones realizadas recientemente por la avenida Juan B. Justo “tuvieron una repercusión y hubo llamados y hubo análisis, y hubo ese coqueteo de ‘firmo no firmo’. Están todos, como diríamos en la jerga, balconeando, si se acuerda o no”.