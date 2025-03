A más de una semana de habilitada la pesca de langostino fuera de la Zona de Veda, la flota tangonera congeladora sigue inactiva por problemas económicos.

Las cámaras empresariales afirman que los costos superan los precios internacionales, mientras que el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) convocó a una asamblea en Mar del Plata para defender los salarios de los trabajadores, que llevan seis meses sin actividad. La incertidumbre crece tanto entre los tripulantes como entre los armadores, quienes dudan sobre la viabilidad de reanudar la pesca.



Sobre esto, Oscar Bravo, secretario general de SOMU dialogó con El Marplatense y expresó: "Hay buques que están armando y hay otros que no y están con la incertidumbre sobre lo que sucederá, por eso desde nuestra propia voz queremos explicarles cuál es la situación. Estamos esperando que las empresas saquen los barcos, acá no hay nada que negociar ni charlar. Lo único que hay que hacer es respetar los convenios colectivos y salir a trabajar".

"La reducción de salarios, hasta el momento es un rumor. Si bien se está diciendo que están en crisis, pero oficialmente no hay nada. Acá hay que esperar a que los empresarios se dignen a sacar los barcos a pescar, eso querrá decir que tienen abierto el paralelo 41 que es aguas nacionales, fuera de la veda permanente de merluza", dijo.

"Los sueldos se pagan pero muy por debajo de la línea de pobreza. Cuando salimos a trabajar, tenemos muy buenos salarios pero cuando no, están cerca de la indigencia, por eso estamos esperando que los barcos salgan. Hoy hablamos de alrededor de 6000 trabajadores a nivel nacional y en Mar del Plata cerca de 1000 entre toda la flota tangonera", agregó.

Y concluyó: "Nosotros no consideramos ser la variable de ajuste, no merecemos serla. Siempre acompañamos, como por ejemplo en a Pandemia en donde especularon con el mercado porque no sabían si iban a vender y desde el 2020 al 2022 triplicaron exportaciones. Generamos divisas por más de 2 mil millones de dólares, por eso consideramos que no lo merecemos y nunca recibimos ninguna gratitud sobre lo que generó la parte trabajadora".